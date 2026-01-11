اقتصادية قناة السويس: 140 ألف فرصة عمل متوقعة واستثمارات قياسية بـ5.1 مليار دولار خلال نصف عام

قال المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المصانع التي تم التعاقد معها خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية توفر نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة، تتركز غالبيتها في منطقة السخنة، بينما توفر منطقة القنطرة وحدها قرابة 70 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأضاف "جمال الدين" خلال لقاء خاص مع إبراهيم عزت مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن إجمالي فرص العمل المتوقعة في جميع المناطق، بما فيها الموانئ، يصل إلى نحو 140 ألف فرصة عمل، مع توقعات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة.

استثمارات جديدة بقيمة 5.1 مليار دولار

وفيما يتعلق بمعدلات النمو والاستثمارات، كشف جمال الدين أن الهيئة نجحت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (من يوليو إلى ديسمبر) في التعاقد على استثمارات جديدة بقيمة 5.1 مليار دولار، مقارنة بـ4.6 مليار دولار خلال عام مالي كامل سابق، محققة بذلك زيادة تجاوزت 500 مليون دولار.

رقم قياسي جديد بنهاية العام المالي

وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مرشحة لتسجيل أعلى رقم استثمارات في تاريخها منذ إنشائها، مع توقعات بتحقيق رقم قياسي جديد بنهاية العام المالي في يونيو 2026.