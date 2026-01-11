البنك المركزي: طلبات الاستثمار في أذون الخزانة تسجل 7.1 مليار دولار..اليوم

اعلن البنك المركزي المصري عن نتائج طرح أذون خزانة من أجلي 364 و 182 يومًا بقيمة مقدمة من المستثمرين بلغت 334.27 مليار جنيه بما يعادل 7.1 مليار دولار.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن طرح أذون الخزانة وهي أحد أدوات الدين الحكومية لصالح وزارة المالية لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة وتدبير احتياجات الحكومة من التمويل.

وأوضح التقرير أن جملة الطلبات التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين بلغت 1343 طلبًا مقدمًا بالفعل

واستهدف البنك المركزي المصري طرح أذون الخزانة بقيمة تبلغ 105 مليار جنيه خلال طرح اليوم.

وبلغ حجم العطاءات المقدمة في شراء أجل 364 يوما بققيمة بلغت 154,3 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي طلبات استثمار بلغت 710 طلبًا مقدمًا من المستثمرين والمؤسسات المالية

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقدم به الطرح نحو 24.95% واقل سعر بنسبة 24% وأعلي سعر بنسبة 30%.

بينما بلغ حجم الاستثمار المقدم في أجل 182 يوما بنحو 179.97 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مطروحة في المتوسط

وبلغ جملة الاستثمارات المقدمة نحو 633 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.

بينما بلغ متوسط سعرر الفائد المقدم في الطرح نحو 25.727% و أقل سعر بنسبة 24.6% و أعلي سعر اقترب من 30%.