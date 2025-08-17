قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مابتردش عليا.. حقيقة تعرض جرسون لسطو مسلح أعلى دائري الهرم بسبب خطيبته
رئيس حماية المستهلك: استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم يدعمان مبادرات خفض الأسعار
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 18 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)
برلمانية: ضبط الزيادة السكانية مكسب اقتصادي ينعكس على الموازنة العامة
في ثوانٍ معدودة.. خطوات سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز عبر إنستاباي
خطف الأطفا.ل وسرقة أعضائهم.. الصحة تكشف: حقيقة أم شائعات| شاهد
من ضحك وفرفشة لكارثة.. إحدى ضحايا حادث طريق الواحات: خرجنا نضحك رجعنا محمولين
الخارجية الألمانية: تعليق عمل السفارة في طهران مؤقتا بانتظار تحسن الأوضاع الأمنية
بمشاركة مصطفى محمد.. باريس سان جيرمان يفوز على نانت في الدوري الفرنسي
بتعاني من ألم شديد جدا.. محمود سعد يصدم الجمهور بشأن حالة أنغام
شكرا لموقع صدى البلد.. شريف خير الله يطمئن الجمهور بعد نجاته من الغرق |خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

في ثوانٍ معدودة.. خطوات سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز عبر إنستاباي

إنستاباي
إنستاباي
عبد العزيز جمال

خطوات سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز عبر إنستاباي ، تهم الكثير حيث بات تطبيق إنستاباي (Instapay) واحدًا من أبرز الحلول الرقمية التي يعتمد عليها المواطنون في مصر لسداد الفواتير المختلفة، حيث يوفر وسيلة سهلة وسريعة وآمنة لدفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه دون الحاجة لمغادرة المنزل أو الوقوف في طوابير طويلة. ويأتي هذا في إطار دعم الدولة لخطط التحول الرقمي وتبسيط الخدمات للمواطنين.

ما هو تطبيق إنستاباي؟

تطبيق إنستاباي مرخص رسميًا من البنك المركزي المصري، ما يمنحه ثقة إضافية لدى المستخدمين باعتباره منصة مالية آمنة. 

ويتيح للمواطنين الدخول المباشر إلى حساباتهم البنكية عبر الهاتف المحمول، وإجراء مختلف المعاملات مثل التحويلات البنكية وسداد الفواتير وإعادة شحن رصيد الهاتف، وكل ذلك بخطوات بسيطة وبأعلى معايير الأمان.

إنستاباي

خطوات دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه عبر إنستاباي

يمكن للمواطنين سداد فواتيرهم الشهرية من خلال تطبيق إنستاباي بسهولة عبر الخطوات التالية:

  1. فتح التطبيق من الهاتف المحمول.
  2. اختيار «دفع فواتير» من القائمة الرئيسية.
  3. تحديد نوع الخدمة (كهرباء – مياه – غاز – اتصالات – شحن...).
  4. اختيار الشركة أو مقدم الخدمة التابع له العميل.
  5. إدخال بيانات الفاتورة مثل رقم الاشتراك أو الحساب.
  6. مراجعة قيمة الفاتورة بعد الضغط على «التالي».
  7. إدخال الرقم السري (IPN PIN) لتأكيد الدفع.
  8. استلام إشعار فوري من التطبيق يؤكد نجاح العملية.

التسجيل في تطبيق إنستاباي

يمكن لأي عميل يمتلك حسابًا بنكيًا لدى أحد البنوك المشتركة في منظومة إنستاباي التسجيل في التطبيق، شريطة توافر بعض المتطلبات، وهي:

  • امتلاك بطاقة خصم مباشر أو بطاقة «ميزة» مسبقة الدفع من نفس البنك.
  • أن يكون رقم الهاتف المحمول مسجلًا بالفعل لدى البنك.

خطوات إنشاء حساب جديد على إنستاباي

للاستفادة من خدمات التطبيق، يمكن للمستخدم التسجيل بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

  • تنزيل التطبيق من متجر Google Play أو App Store.
  • إدخال رقم البطاقة البنكية.
  • إدخال رقم الهاتف المسجل في البنك.
  • اتباع التعليمات لتفعيل الحساب.
  • تعيين الرقم السري (IPN PIN) لحماية المعاملات.

سهولة وأمان في متناول يدك

تؤكد وزارة الاتصالات والبنك المركزي أن إنستاباي يمثل نقلة نوعية في مجال الدفع الإلكتروني داخل مصر، حيث يعزز الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية ويوفر وقت وجهد المواطنين، كما أن التطبيق مزود بأحدث تقنيات التشفير لضمان سرية وأمان البيانات والمعاملات.

ويعد توسيع استخدام إنستاباي يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل يخفف الأعباء على المواطنين ويعزز الشمول المالي. 

ومع انتشار التطبيق، أصبح بالإمكان تسديد فواتير الكهرباء والغاز والمياه في ثوانٍ معدودة «وأنت في بيتك»، بسهولة وسلاسة.

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

هنادي مهنا
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
