قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلغاء 300 رحلة.. الثلوج تعطل حركة الطيران في روسيا
حصن الأمان للمصريين.. 66 عامًا على وضع حجر الأساس لـ السد العالي
القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تيسيرات جديدة من الإصلاح الزراعي.. وقف المحاضر الجنائية ضد المنتفعين الجادين في السداد
6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم
وظائف خالية برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه.. قدم الآن
الإفراط في غسل الشعر يسبب جفاف فروة الرأس وتقصفه.. تفاصيل
مبادرة "بُناة مصر الرقمية".. بوابتك نحو الاحتراف التقني
الأوقاف تفتتح 21 مسجدًا اليوم الجمعة
استعراض فرص الاستثمار ومناخ الأعمال في مصر مداخل جامعة هارفارد .. تفاصيل
الظلام الدامس يضرب فرنسا وبريطانيا بسبب العاصفة غورتي
التركيبة الكاملة لمجلس النواب الجديد.. إنفوجراف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الظلام الدامس يضرب فرنسا وبريطانيا بسبب العاصفة غورتي

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن العاصفة "غورتي" التي ضربت فرنسا ، تسببت في انقطاع الكهرباء عن 380 ألف أسرة، معظمها في منطقة نورماندي شمال غرب البلاد.

فيما قالت وسائل إعلام بريطانية إن أكثر من 50 ألف أسرة في المملكة المتحدة، معظمها في جنوب غرب إنجلترا، تعاني من انقطاع الكهرباء بسبب العاصفة "غورتي".

وفي وقت سابق ؛ حذرت هيئات الأرصاد الجوية في دول شرق المتوسط من اقتراب العاصفة العنيفة "بايرون"، التي تتحرك شرقًا بعد أن خلفت أضرارًا واسعة في كل من اليونان وقبرص خلال الأيام الماضية، وسط توقعات بأن تبدأ تأثيراتها على المنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

ففي اليونان، أدت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة إلى إغراق قاعدة الجناح القتالي 112 الجوية في إليفسينا، حيث غمرت المياه حظائر طائرات حساسة تستخدم لصيانة طائرات رسمية بينها طائرات رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ما استدعى إعلان حالة طوارئ لحماية المعدات العسكرية.

وأعادت هذه الحادثة إلى الأذهان كارثة عام 2023، حين أغرقت عاصفة "دانيال" قاعدة ستيفانوفيكيو الجوية قرب فولوس، وتسببت في غرق مروحيات عسكرية وارتفاع منسوب المياه داخل بعض الحظائر إلى خمسة أمتار، ما أثار آنذاك انتقادات واسعة حول ضعف الإجراءات الوقائية.

فرنسا بريطانيا عاصفة ثلجية العاصفة غورتي إنقطاع الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

سكن لكل المصريين

تقسيط لمدة 20 عاما.. كيفية حجز 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

الراحل وائل الإبراشي

في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد

الأرصاد

الأقمار الصناعية ترصد غطاءً سحابيا كثيفا.. وأمطار غزيرة تضرب السواحل الشمالية الغربية

رقم موبايل مواطن

بلاغ ضد مخرجة.. والسبب رقم موبايل مواطن ظهر بالحلقة الأولى من مسلسها الشهير

زفاف ابنة منير مكرم

بأجواء عائلية.. منير مكرم يحتفل بزفاف ابنته يارا

منتخب مصر

حسام حسن يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر ضد كوت ديفوار

ترشيحاتنا

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

ارشيفية

تعرف على الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لشارع ٢٦ يوليو بسبب المونوريل

المتهمة

قرار بشأن صانعة محتوى لقيامها بالرقص بصورة خادشة

بالصور

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد