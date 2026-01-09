الظلام الدامس يضرب فرنسا وبريطانيا بسبب العاصفة غورتي

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن العاصفة "غورتي" التي ضربت فرنسا ، تسببت في انقطاع الكهرباء عن 380 ألف أسرة، معظمها في منطقة نورماندي شمال غرب البلاد.

فيما قالت وسائل إعلام بريطانية إن أكثر من 50 ألف أسرة في المملكة المتحدة، معظمها في جنوب غرب إنجلترا، تعاني من انقطاع الكهرباء بسبب العاصفة "غورتي".

وفي وقت سابق ؛ حذرت هيئات الأرصاد الجوية في دول شرق المتوسط من اقتراب العاصفة العنيفة "بايرون"، التي تتحرك شرقًا بعد أن خلفت أضرارًا واسعة في كل من اليونان وقبرص خلال الأيام الماضية، وسط توقعات بأن تبدأ تأثيراتها على المنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

ففي اليونان، أدت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة إلى إغراق قاعدة الجناح القتالي 112 الجوية في إليفسينا، حيث غمرت المياه حظائر طائرات حساسة تستخدم لصيانة طائرات رسمية بينها طائرات رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ما استدعى إعلان حالة طوارئ لحماية المعدات العسكرية.

وأعادت هذه الحادثة إلى الأذهان كارثة عام 2023، حين أغرقت عاصفة "دانيال" قاعدة ستيفانوفيكيو الجوية قرب فولوس، وتسببت في غرق مروحيات عسكرية وارتفاع منسوب المياه داخل بعض الحظائر إلى خمسة أمتار، ما أثار آنذاك انتقادات واسعة حول ضعف الإجراءات الوقائية.