قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عدت على خير.. 10 توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في 2025
اللاعب داخل القفص.. جنايات الجيزة تحدد مصير رمضان صبحي في قضية التزوير غدا
طعنة غادرة تضع نجل ابنة خالة شاعر غنائي مشهور بين الحياة والموت| والخال: ياسين اتاخد غدر
مصر تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال
مصر وأنجولا.. محطة جديدة للفراعنة في سباق النجمة الثامنة
محامي هدير عبد الرازق يطعن بتزوير محضر الواقعة.. ويطالب بالبراءة| كواليس مثيرة
معاريف: خمسة ألغام سياسية تنتظر نتنياهو في لقائه مع ترامب بفلوريدا
بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
بيت الزكاة: توزيع بطاطين و عبوات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات
سيناريوهات منافس منتخب مصر في دور الـ 16 في كأس الأمم الأفريقية
26 يناير.. حجز الحكم على البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها في تهمة نشر فيديوهات خادشة
الكرملين: على أوكرانيا سحب قواتها من دونباس.. ومكالمة بين ترامب وبوتين قريباً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عاصفة شتوية عنيفة تضرب الولايات المتحدة وتهدد ملايين السكان

عاصفة شتوية قوية تضرب الولايات المتحدة وتهدد ملايين السكان
عاصفة شتوية قوية تضرب الولايات المتحدة وتهدد ملايين السكان
أ ش أ

تسببت عاصفة شتوية قوية في تهديد مناطق واسعة من الولايات المتحدة بظروف جوية شديدة الخطورة، شملت عواصف ثلجية كثيفة ورياحًا عاتية وانخفاضًا حادًا في درجات الحرارة، ما أدى إلى تحذيرات من صعوبة التنقل واحتمالات انقطاع التيار الكهربائي، خاصة في مناطق الشمال الأوسط الأعلى من البلاد.


وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، في بيان، أن الثلوج المصحوبة برياح قوية بدأت الانتشار منذ أمس عبر السهول الشمالية، محذّرة من ظروف انعدام الرؤية واحتمال حدوث عواصف ثلجية قد تجعل السفر مستحيلًا في بعض المناطق.. ومن المتوقع أن تتجاوز سماكة الثلوج 30 سنتيمترًا في أجزاء من منطقة البحيرات العظمى العليا وقد تصل إلى ضعف هذا المعدل على الساحل الجنوبي لبحيرة سوبيريور.


وقال بوب أورافيك، كبير خبراء التنبؤات في مكتب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بمدينة كوليدج بارك بولاية ماريلاند:" جزء من النظام الجوي يجلب ثلوجًا كثيفة، بينما تشهد أجزاء أخرى رياحًا أقوى وانخفاضًا شديدًا في درجات الحرارة مع مرور الجبهة الباردة.. جميع هذه الظواهر مترابطة، لكن تأثير العاصفة يختلف من منطقة إلى أخرى".


وحذّرت هيئة الأرصاد من "برودة رياح خطيرة" قد تصل إلى 30 درجة فهرنهايت تحت الصفر "أي نحو 34.4 درجة مئوية تحت الصفر" في ولايتي داكوتا الشمالية ومينيسوتا، اعتبارًا من ليل الأحد وحتى يوم الاثنين، وفي جنوب البلاد، توقّع خبراء الأرصاد أن تؤدي عواصف رعدية شديدة إلى الإعلان عن وصول جبهة باردة حادة، ستتسبب في هبوط مفاجئ في درجات الحرارة ورياح شمالية قوية، منهيةً أيامًا من الدفء القياسي الذي شهدته المنطقة.


وسجّلت مدينة أتلانتا، أمس الأحد، درجة حرارة عظمى بلغت  22 درجة مئوية، مواصلةً موجة دفء غير معتادة بعد أن وصلت الحرارة إلى 26 درجة مئوية عشية عيد الميلاد، محطّمةً رقمًا قياسيًا تاريخيًا، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.. كما شهدت عدة مدن في الجنوب والغرب الأوسط درجات حرارة قياسية بعد عطلة عيد الميلاد.

هيئة الأرصاد الجوية عاصفة شتوية قوية الولايات المتحدة ظروف جوية شديدة الخطورة عواصف ثلجية كثيفة انقطاع التيار الكهربائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

رسميا.. إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

سيف زاهر

سيف زاهر يسخر من تصريحات مدرب الزمالك

أحمد سليمان

هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

هدوء حذر في مناطق الساحل السوري بعد اشتباكات أمس .. تفاصيل

صورة أرشيفية

الشركات القومية أساس نجاح سوق اليوم الواحد وخفض الأسعار.. تفاصيل

ديارنا

القومي للمرأة: معرض "ديارنا" للحرف اليدوية بالبحر الأحمر يضم 65 عارضا

بالصور

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بكيلو لبن

جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد