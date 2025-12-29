عاصفة شتوية عنيفة تضرب الولايات المتحدة وتهدد ملايين السكان

تسببت عاصفة شتوية قوية في تهديد مناطق واسعة من الولايات المتحدة بظروف جوية شديدة الخطورة، شملت عواصف ثلجية كثيفة ورياحًا عاتية وانخفاضًا حادًا في درجات الحرارة، ما أدى إلى تحذيرات من صعوبة التنقل واحتمالات انقطاع التيار الكهربائي، خاصة في مناطق الشمال الأوسط الأعلى من البلاد.



وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، في بيان، أن الثلوج المصحوبة برياح قوية بدأت الانتشار منذ أمس عبر السهول الشمالية، محذّرة من ظروف انعدام الرؤية واحتمال حدوث عواصف ثلجية قد تجعل السفر مستحيلًا في بعض المناطق.. ومن المتوقع أن تتجاوز سماكة الثلوج 30 سنتيمترًا في أجزاء من منطقة البحيرات العظمى العليا وقد تصل إلى ضعف هذا المعدل على الساحل الجنوبي لبحيرة سوبيريور.



وقال بوب أورافيك، كبير خبراء التنبؤات في مكتب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بمدينة كوليدج بارك بولاية ماريلاند:" جزء من النظام الجوي يجلب ثلوجًا كثيفة، بينما تشهد أجزاء أخرى رياحًا أقوى وانخفاضًا شديدًا في درجات الحرارة مع مرور الجبهة الباردة.. جميع هذه الظواهر مترابطة، لكن تأثير العاصفة يختلف من منطقة إلى أخرى".



وحذّرت هيئة الأرصاد من "برودة رياح خطيرة" قد تصل إلى 30 درجة فهرنهايت تحت الصفر "أي نحو 34.4 درجة مئوية تحت الصفر" في ولايتي داكوتا الشمالية ومينيسوتا، اعتبارًا من ليل الأحد وحتى يوم الاثنين، وفي جنوب البلاد، توقّع خبراء الأرصاد أن تؤدي عواصف رعدية شديدة إلى الإعلان عن وصول جبهة باردة حادة، ستتسبب في هبوط مفاجئ في درجات الحرارة ورياح شمالية قوية، منهيةً أيامًا من الدفء القياسي الذي شهدته المنطقة.



وسجّلت مدينة أتلانتا، أمس الأحد، درجة حرارة عظمى بلغت 22 درجة مئوية، مواصلةً موجة دفء غير معتادة بعد أن وصلت الحرارة إلى 26 درجة مئوية عشية عيد الميلاد، محطّمةً رقمًا قياسيًا تاريخيًا، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.. كما شهدت عدة مدن في الجنوب والغرب الأوسط درجات حرارة قياسية بعد عطلة عيد الميلاد.