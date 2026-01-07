قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعداد كبيرة من النازحين تغادر أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
الأردن وتركيا يؤكدان على ضرورة دعم سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
عبر معبر رفح.. مصر تواصل إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة رغم معوقات الاحتلال
الثلوج تغطي شمال وغرب فرنسا.. وإلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس
وزير البترول: سيناريوهات استباقية لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء
وزيرة خارجية كولومبيا تتوقع هجوما أمريكيا ضد بلادها
مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس| فيديو
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-1-2026
وزير الخارجية: نرفض الانتهاكات بحق المدنيين ونطالب بحمايتهم في السودان وغزة
ردا على مزاعم تقرير مضلل..المالية : رصيد الديون تشهد تراجعا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
مدرب كوت ديفوار : نركز على منتخب مصر وليس محمد صلاح.. وهدفنا النهائي
الآثار: ترميم مسجد الأمير عثمان بمدينة جرجا وفقًا للمعايير العلمية
أخبار العالم

الثلوج تغطي شمال وغرب فرنسا .. وإلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس
أ ش أ

تشهد فرنسا مجددا اليوم، الأربعاء، تساقطا كثيفا للثلوج مع وضع عدة مقاطعات، خاصة في شمال وغرب البلاد، في مستوى التأهب البرتقالي، وهو مستوى متقدم، بسبب الثلوج والجليد، ما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية في مطاري “رواسي شارل ديجول” و"أورلي" في باريس بسبب هطول الثلوج.

وصرح وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو بأنه تم إلغاء نحو 100 رحلة جوية صباح اليوم في مطار رواسي شارل ديجول و40 رحلة من مطار أورلي في باريس بسبب الثلوج، داعيا إلى توخي الحذر في جميع أنحاء البلاد.

وتتساقط منذ الصباح الباكر الثلوج على شمال وغرب فرنسا في ظاهرة نادرة الحدوث في ظل الظروف المناخية الحالية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، بينما من المتوقع أن تؤدي إلى حدوث اضطرابات كبيرة على الطرق والسفر الجوي، وكذلك على بعض خطوط السكك الحديدية.

ووضعت هيئة الأرصاد الجوية 38 مقاطعة في حالة تأهب برتقالي بسبب الثلوج والجليد، وهو ثاني أعلى مستوى من مستويات التحذير، داعية المواطنين إلى توخي الحذر الشديد، نظرا لتوقع أحوال جوية أكثر شدة. 

كما شهدت عدة مناطق هطول أمطار متجمدة في الغرب وتساقط ثلوج كثيفة في منطقة "إيل-دو-فرانس" (شمال وسط فرنسا) ليصل أيضا إلى شمال شرق البلاد مع توقعات بتراكمات كبيرة من الثلوج، قد يتراوح سُمكها بين 5 و10 سنتيمترات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن اضطرابا في الأحوال الجوية ستشهده البلاد بأكملها خلال نهار اليوم، وعلى الرغم من أنه سيتبعه ذوبان للثلوج إلا أنه سيتبعه أمطارا متجمدة في بعض المناطق ليصل إلى جزء كبير من شمال البلاد، وعلى مدار اليوم تظل باريس وضواحيها مغطاة بالثلوج الكثيفة.

وكانت البلاد شهدت تساقطا كثيفا للثلوج أمس الأول، الاثنين، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية وضع 26 مقاطعة في شمال غرب البلاد، تحت الإنذار البرتقالي بسبب الثلوج والجليد، ووصل سمك الثلوج إلى 15 سنتيمترا في العديد من المقاطعات، خاصة في "نورماندي" في شمال غربي فرنسا.

تندرج المرحلة الثلجية الحالية ضمن موجة برد تضرب الجزء الأكبر من شمال وغرب فرنسا، وأعلنت عدد من السلطات المحلية خططا للطوارئ بعد انخفاض في درجات الحرارة، إلا أن الأحوال الجوية السيئة وتساقط الثلوج أدت إلى عرقلة حركة المرور في العديد من المقاطعات، كما تسبب تساقط الثلوج الكثيف والظروف الجليدية في وفاة خمسة أشخاص على الأقل خلال حوادث على الطرق.

وفي منطقة "إيل دوفرانس"، تسبب تساقط الثلوج بكثافة في حدوث اضطرابات بشبكة الطرق بالمنطقة، خاصة في العاصمة باريس، حيث توقفت خدمة حافلات النقل الجماعي، وتعطلت العديد من السيارات على الطرق خلال اليوم، بسبب الثلوج، ما أحدث فوضى في حركة المرور.

واليوم، مع امتداد موجة جديدة من الثلوج، يُتوقع أن يكون تساقط الثلوج أكثر كثافة مقارنة بأمس الأول، الاثنين، حيث يُتوقع تراكم ما يصل إلى 7 سنتيمترات في شمال البلاد، مع توقع بحدوث اضطرابات كبيرة في جميع المقاطعات التي تشهد تساقطا للثلوج.

وفي هذا الصدد، أعلن وزير النقل حظر مرور الشاحنات الثقيلة في منطقة "إيل دو فرانس"، وغرب فرنسا، كما نصح بشدة بتجنب السفر برا في إيل دو فرانس اليوم، بسبب تهاطل الثلوج.

وتشهد حركة الطيران اضطرابا كبيرا، حيث كان من المقرر إلغاء نحو 40% من الرحلات بين الساعة التاسعة صباحاً والثانية ظهرا (بتوقيت باريس) في مطار شارل ديجول، و25% بين الساعة السادسة صباحا والواحدة ظهرا في مطار أورلي.

وفيما يتعلق بالنقل العام، توقفت الحافلات العامة عن العمل في باريس وضواحيها بسبب الطرق الجليدية كما تم بالفعل تعليق حافلات النقل المدرسي، كما تأثرت خدمات السكك الحديدية أيضا، حيث قررت شركة السكك الحديدية الفرنسية تعليق خدمة القطارات الكهربائية على عدة خطوط اليوم، وذلك تحسبا لتساقط الأمطار المتجمدة.

ونظرا للطقس البارد الذي تشهده فرنسا حاليا، من المتوقع تراكم الثلوج بكثافة في البلاد، وتحث السلطات على توخي الحذر، خاصة على الطرق، وتجنب السفر غير الضروري والعمل من المنزل إن أمكن اليوم.
 

