قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الطاقة الإسرائيلية تغلق احتياطاتها من الغاز الطبيعي
تقرير: إسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل بالعراق
البطريرك إبراهيم إسحق يطمئن هاتفيا على صحة الإمام الأكبر.. وشيخ الأزهر يشكره
وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجاليات المصرية في المنطقة
فتاوى| هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب.. ما حدود الأكل والشرب للصائم إذا أفطر ناسيًا؟.. الإفتاء تجيب.. حكم المصافحة بين المصلين عقب صلاة التراويح
رويترز: مقتل وزير دفاع إيران وقائد الحرس الثوري
الجامعة العربية: الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دول تنادي بالسلام
توضيح عاجل من التعليم بشأن واقعة تعدي طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
غدر بصديقة بسبب ثمن هاتف محمول.. القصة الكاملة لقتل شاب على يد صديقه بالبحيرة
الحرس الثوري: تدمير رادار أمريكي فريد من نوعه في قطر
اجتماع خاص لـ بوتين بمجلس الأمن الروسي حول إيران
اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رهان الإدارة وثورة المدرج.. من ينتصر في معركة بقاء إنزاجي مع الهلال السعودي؟

إنزاجي
إنزاجي

عاد الجدل بقوة حول مستقبل سيموني إنزاجي مع الهلال رغم الانتصار المثير الذي حققه الفريق على الشباب بنتيجة 5-3 في الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين، فالفوز الكبير أعاد بعض الهدوء إلى المدرج الأزرق لكنه لم ينهي علامات الاستفهام المتزايدة حول أداء الفريق واستقراره الفني في مرحلة حاسمة من الموسم.

الهلال قدم مباراة هجومية ممتعة أمام الشباب ونجح في تسجيل خمسة أهداف إلا أن استقبال ثلاثة أهداف في لقاء واحد أعاد إلى الواجهة أزمة التوازن الدفاعي التي يعاني منها الفريق مؤخرًا.

ورغم أن النقاط الثلاث كانت ضرورية للإبقاء على آمال المنافسة فإن طريقة الفوز لم تقنع قطاعا من الجماهير التي ترى أن الفريق لا يزال بعيدا عن هويته المعتادة.

الهلال يحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 58 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر الأهلي وفي ظل الصراع المحتدم مع النصر تبدو كل نقطة ذات قيمة مضاعفة وكل تعثر محتمل قد يكلف الفريق اللقب.

شائعات الإقالة

خلال الأيام الماضية تصاعدت تقارير تتحدث عن إمكانية إقالة إنزاجي خاصة مع تراجع الأداء في بعض المباريات وظهور الفريق بصورة غير مستقرة تكتيكيًا لكن صحيفة "Calciomercato" الإيطالية أكدت أن إدارة الهلال لا تفكر في إقالة المدرب في الوقت الحالي وأنها تمنحه الثقة الكاملة لاستكمال المشروع حتى نهاية الموسم.

المدرب الإيطالي البالغ من العمر 49 عاما يرتبط بعقد يمتد حتى يونيو 2027 براتب سنوي صافٍ يقدر بنحو 26 مليون يورو مع وجود شرط جزائي كبير في حال فسخ التعاقد وهذه الأرقام تجعل قرار الإقالة مكلفا ماليا كما تعكس في الوقت نفسه حجم الرهان الذي وضعته الإدارة على خبرة المدرب السابق لـلاتسيو وإنتر ميلان.

أسئلة مشروعة

رغم الفوز على الشباب لم تتوقف الانتقادات خاصة بعد تصريحات أسطورة الهلال سامي الجابر الذي تساءل علنا عن سبب عدم الاستفادة المبكرة من تألق سلطان مندش ولماذا لم يستخدم كورقة ضغط في مباريات سابقة.

كما أشار إلى وجود مشكلات دفاعية واضحة واصفًا الفريق بأنه ما زال يبحث عن نفسه.

هذه التصريحات تعكس قلقا حقيقيا داخل البيت الهلالي لا يتعلق فقط بالنتائج بل بالهوية الفنية والقدرة على الصمود في المواجهات الكبرى خصوصا مع اقتراب استحقاقات آسيوية مهمة.

هل يرحل إنزاجي؟

وحتى الآن المؤشرات الرسمية تميل إلى استمرار إنزاجي على الأقل حتى نهاية الموسم وتدرك الإدارة أن تغيير المدرب في هذا التوقيت قد يربك الفريق أكثر خصوصا مع المنافسة الشرسة محليا وقاريا ولكن استمرار الضغوط الجماهيرية وتكرار الأخطاء الدفاعية قد يعيدان فتح الملف إذا ما تعثر الفريق في محطات حاسمة.

إنزاجي الهلال الشباب الدوري السعودي للمحترفين الأهلي النصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

مرموش

رد فعل غير متوقع من جوارديولا على صيام اللاعبين المسلمين داخل الفريق

ترشيحاتنا

النائب أسامة الإتربي مع قيادات الحزب

تعيين النائب أسامة الإتربي أمينا لحزب حماة الوطن في كفر الشيخ

سكرتير عام بني سويف

سكرتير بني سويف يُناقش مستجدات الموقف التنفيذي والمالي لمشروعات الخطة الاستثمارية

سكرتير عام بني سويف

سكرتير بني سويف يتابع مستجدات وسير العمل في منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تزداد الخلافات الزوجية في رمضان؟.. طبيب يكشف سبب الشعور بالدوخة خلال الصيام

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

فيديو

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد