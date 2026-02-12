قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي
دهب ومخدرات.. التحقيقات تكشف مفاجآت خلال فحص 5 هواتف محمولة بالمقطم
إحالة المتهمين في قضية صغار مدرسة سيدز لـ مفتي الجمهورية
أسعار الياميش 2026 في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
البنك المركزي يلزم البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي المحتفظ به 16%.. وهذه مزايا القرار
تشريع جديد لزيادة سنوات التعليم الإلزامي وتقليل مواد الثانوية العامة لرفع العبء عن الطلاب.. تصريحات هامة لوزير التعليم من البرلمان.. تفاصيل
محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بالأهرامات .. صور
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%
الدوري السعودي.. مدرب الهلال يكشف سبب استبعاد نونيز ويشيد ببنزيما قبل مواجهة الاتفاق

إنزاجي
إنزاجي
إسلام مقلد

كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، كواليس قراره باستبعاد المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز من القائمة المحلية، مؤكدا أن القرار جاء لأسباب تنظيمية، فيما أشاد بالنجم الفرنسي كريم بنزيما قبل مواجهة الاتفاق في دوري روشن.

قرارات صعبة بسبب اللوائح

وقرر إنزاجي استبعاد الثنائي الأجنبي الإسباني بابلو ماري وداروين نونيز من القائمة المحلية، مع الإبقاء على كريم بنزيما والبرازيلي ماركوس ليوناردو فيما تبقى من الموسم الجاري.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الخميس، أوضح المدرب الإيطالي: القرار لم يكن سهلا بالنسبة لي، وكنت أتمنى استمرار نونيز وماري في القائمة المحلية، لكن القيود النظامية كانت السبب وراء استبعادهما. 

وأضاف أنه أبلغ اللاعبين بالقرار بهدوء وشفافية، مؤكدا أن طبيعة عمله تفرض عليه اتخاذ قرارات حاسمة سواء في المباريات أو التدريبات.

إشادة خاصة ببنزيما

وعن كريم بنزيما، شدد إنزاجي على القيمة الفنية الكبيرة للنجم الفرنسي، قائلا إنه لاعب كبير وبطل ولا يحتاج لتسجيل هاتريك من أجل إثبات نفسه، فالجميع يعرف مكانته. وأكد أن وجوده يمنح الهلال إضافة فنية وخبرة كبيرة في مختلف الجوانب.

مواجهة قوية أمام الاتفاق

واختتم إنزاجي حديثه بالتطرق إلى مواجهة الاتفاق، المقررة غدا الجمعة ضمن الجولة 22 من دوري روشن السعودي، مؤكدا أنها ستكون مباراة صعبة أمام فريق لم يخسر سوى مرتين في آخر 14 مباراة، لكنه شدد على أن الهلال استعد جيدًا ويهدف لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة بقوة.

ويترقب جمهور الهلال اختبارا جديدا للفريق في ظل التغييرات الأخيرة بالقائمة، وسط طموحات بمواصلة النتائج الإيجابية في مشوار الدوري.

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

معبر رفح

سفيرة فنلندا: احترامي للهلال الأحمر المصري تضاعف بعد جولتي في معبر رفح

خالد الجندي

خالد الجندي: أركان الإسلام ليست خمسة فقط.. والطاعة فعل وترك

مارك روته

الناتو: نعمل مع الشركاء لضمان السيادة الأوكرانية على أراضيها

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

مش قبل سن الخمسين.. مرض التهابات الأمعاء يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 600%

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

