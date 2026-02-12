الدوري السعودي.. مدرب الهلال يكشف سبب استبعاد نونيز ويشيد ببنزيما قبل مواجهة الاتفاق

كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، كواليس قراره باستبعاد المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز من القائمة المحلية، مؤكدا أن القرار جاء لأسباب تنظيمية، فيما أشاد بالنجم الفرنسي كريم بنزيما قبل مواجهة الاتفاق في دوري روشن.

قرارات صعبة بسبب اللوائح

وقرر إنزاجي استبعاد الثنائي الأجنبي الإسباني بابلو ماري وداروين نونيز من القائمة المحلية، مع الإبقاء على كريم بنزيما والبرازيلي ماركوس ليوناردو فيما تبقى من الموسم الجاري.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الخميس، أوضح المدرب الإيطالي: القرار لم يكن سهلا بالنسبة لي، وكنت أتمنى استمرار نونيز وماري في القائمة المحلية، لكن القيود النظامية كانت السبب وراء استبعادهما.

وأضاف أنه أبلغ اللاعبين بالقرار بهدوء وشفافية، مؤكدا أن طبيعة عمله تفرض عليه اتخاذ قرارات حاسمة سواء في المباريات أو التدريبات.

إشادة خاصة ببنزيما

وعن كريم بنزيما، شدد إنزاجي على القيمة الفنية الكبيرة للنجم الفرنسي، قائلا إنه لاعب كبير وبطل ولا يحتاج لتسجيل هاتريك من أجل إثبات نفسه، فالجميع يعرف مكانته. وأكد أن وجوده يمنح الهلال إضافة فنية وخبرة كبيرة في مختلف الجوانب.

مواجهة قوية أمام الاتفاق

واختتم إنزاجي حديثه بالتطرق إلى مواجهة الاتفاق، المقررة غدا الجمعة ضمن الجولة 22 من دوري روشن السعودي، مؤكدا أنها ستكون مباراة صعبة أمام فريق لم يخسر سوى مرتين في آخر 14 مباراة، لكنه شدد على أن الهلال استعد جيدًا ويهدف لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة بقوة.

ويترقب جمهور الهلال اختبارا جديدا للفريق في ظل التغييرات الأخيرة بالقائمة، وسط طموحات بمواصلة النتائج الإيجابية في مشوار الدوري.