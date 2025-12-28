قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرامات تصل لـ30 ألف جنيه.. تعديلات جديدة بقانون المرور الجديد لتعزيز الردع
طرح فيلم جنازة ولا جوازة في الدول العربية 8 يناير
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مشروعات فندقية
طلاق الفنانة شاهيستا سعد من السيناريست أمين جمال
تفرغت في نهاية حياتها لحقوق الحيوان..من هي بريجيت باردو بعد رحيلها اليوم
هيئة المحطات النووية تكرم وفاء نور الدين مسئول ملف الطاقة بصدى البلد
قراصنة إيرانيون يزعمون اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو وتسريب معلومات لمسؤولين كبار
منال عوض: 52.3 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بأسوان
مع انطلاق انتخابات النواب بالـ 19 دائرة الملغاة.. هذه عقوبة شراء أصوات الناخبين
مصر تحقق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوانية.. تفاصيل
مركز مفاجئ لنجم الزمالك.. محمد صلاح يتصدر تقييم الأفضل بـ كان 2025
تحقيقات وملفات

نوات وأمطار وعواصف.. ماذا سيحدث في شتاء 2026؟

نوات وأمطار وعواصف.. ماذا سيحدث في شتاء 2026؟
نوات وأمطار وعواصف.. ماذا سيحدث في شتاء 2026؟
إسراء عبدالمطلب

مع اقتراب موسم الشتاء لعام 2026، يزداد اهتمام المواطنين المصريين بمعرفة مواعيد النوات الشتوية ودرجات شدتها، خاصة في المناطق الساحلية مثل الإسكندرية، حيث تتنوع النوات بين الممطرة والغزيرة والمصحوبة بالعواصف. 

هذه النوات تلعب دورًا أساسيًا في زيادة معدلات الأمطار، وتؤثر مباشرة على حركة المرور، وصحة السكان، والنشاطات الاقتصادية والزراعية. لذلك، أصبح من الضروري متابعة النشرات الجوية الرسمية والاطلاع على جداول النوات لتحديد أفضل طرق التعامل مع الطقس خلال هذه الفترة.

نوات وأمطار وعواصف

نوات الشتاء هي ظواهر جوية متكررة تحدث عادةً خلال فصل الشتاء في مصر، تختلف كل نوة عن الأخرى من حيث شدة الأمطار المصاحبة لها واتجاه الرياح ومدة استمرارها. وتتنوع تأثيراتها بين انخفاض درجات الحرارة، وتساقط الأمطار الغزيرة، والعواصف المصاحبة في بعض الأحيان. 

ويعدّ التنبؤ بمواعيد هذه النوات جزءًا من عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي تصدر جداول دقيقة تشمل أسماء النوات وتواريخها ومدتها ونوع الرياح المصاحبة لها.

وتحظى محافظة الإسكندرية باهتمام خاص لأنها تقع على الساحل الشمالي للبلاد وتتعرض لتأثيرات الرياح الغربية والشمالية الغربية، ما يجعلها أكثر عرضة لتأثرها بالنوّات الممطرة والعواصف. 

ويشير المتخصصون إلى أن معرفة مواعيد النوات تساعد في التخطيط اليومي للسكان، وتجنب المخاطر الناتجة عن الأمطار الغزيرة والانهيارات الطينية المحتملة في بعض المناطق.

جدول مواعيد النوات الشتوية 2026 في الإسكندرية

نوع النوةاتجاه الرياحالمدة (أيام)الاسمتاريخ النوة
ممطرةغربية4رأس السنة2/1
شديدة الأمطارجنوبية غربية6الفيضة الكبيرة12/1
ممطرةغربية3الغطاس19/1
غزيرة الأمطارغربية7الكرم28/1
ممطرةشمالية غربية3الشمس الصغيرة18/2
ممطرةجنوبية غربية2السلوم2/3
غالبًا ممطرةجنوبية غربية7الحسوم9/3
غالبًا ممطرةشرقية2الشمس الكبيرة18/3
غالبًا ممطرةشرقية6العوة وبرد العجوزة24/3
ساخنةشرقية2الخماسين إلى شم النسيم23/4
ساخنةشرقية2رياح النقطة18/6
ساخنةغربية3رياح الصليب30/9
غير ممطرةغربية3رياح الصليب20/10
شديدة الأمطارشمالية غربية4المكنسة16/11
ممطرةجنوبية غربية4بافي المكنسة22/11
مصحوبة بعواصفجنوبية غربية5قاسم4/12
تصحبها أمطارشمالية غربية5الفيضة الصغيرة19/12
شديدة الأمطارغربية2عيد الميلاد28/12

حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء. وأضافت الهيئة أن الشبورة المائية ستظهر من الساعة 3 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

كما أشارت الهيئة إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، والتي قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق. وأكدت أيضًا نشاط الرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مما يزيد الإحساس بالبرودة في بعض المناطق.

التوصيات والتحذيرات

من المتوقع أن تتسبب بعض النوات الشتوية في اضطراب حركة الملاحة البحرية، وخاصة في البحرين الأحمر والمتوسط، لذلك دعت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين والصيادين إلى توخي الحذر ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول. كما ينصح السكان في المناطق الممطرة والمصحوبة بالعواصف بتأمين المنازل والممتلكات، واتباع تعليمات المرور لتجنب الحوادث الناجمة عن الأمطار الغزيرة والشبورة المائية.

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا
