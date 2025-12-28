نوات وأمطار وعواصف.. ماذا سيحدث في شتاء 2026؟

مع اقتراب موسم الشتاء لعام 2026، يزداد اهتمام المواطنين المصريين بمعرفة مواعيد النوات الشتوية ودرجات شدتها، خاصة في المناطق الساحلية مثل الإسكندرية، حيث تتنوع النوات بين الممطرة والغزيرة والمصحوبة بالعواصف.

هذه النوات تلعب دورًا أساسيًا في زيادة معدلات الأمطار، وتؤثر مباشرة على حركة المرور، وصحة السكان، والنشاطات الاقتصادية والزراعية. لذلك، أصبح من الضروري متابعة النشرات الجوية الرسمية والاطلاع على جداول النوات لتحديد أفضل طرق التعامل مع الطقس خلال هذه الفترة.

نوات وأمطار وعواصف

نوات الشتاء هي ظواهر جوية متكررة تحدث عادةً خلال فصل الشتاء في مصر، تختلف كل نوة عن الأخرى من حيث شدة الأمطار المصاحبة لها واتجاه الرياح ومدة استمرارها. وتتنوع تأثيراتها بين انخفاض درجات الحرارة، وتساقط الأمطار الغزيرة، والعواصف المصاحبة في بعض الأحيان.

ويعدّ التنبؤ بمواعيد هذه النوات جزءًا من عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي تصدر جداول دقيقة تشمل أسماء النوات وتواريخها ومدتها ونوع الرياح المصاحبة لها.

وتحظى محافظة الإسكندرية باهتمام خاص لأنها تقع على الساحل الشمالي للبلاد وتتعرض لتأثيرات الرياح الغربية والشمالية الغربية، ما يجعلها أكثر عرضة لتأثرها بالنوّات الممطرة والعواصف.

ويشير المتخصصون إلى أن معرفة مواعيد النوات تساعد في التخطيط اليومي للسكان، وتجنب المخاطر الناتجة عن الأمطار الغزيرة والانهيارات الطينية المحتملة في بعض المناطق.

جدول مواعيد النوات الشتوية 2026 في الإسكندرية

نوع النوة اتجاه الرياح المدة (أيام) الاسم تاريخ النوة ممطرة غربية 4 رأس السنة 2/1 شديدة الأمطار جنوبية غربية 6 الفيضة الكبيرة 12/1 ممطرة غربية 3 الغطاس 19/1 غزيرة الأمطار غربية 7 الكرم 28/1 ممطرة شمالية غربية 3 الشمس الصغيرة 18/2 ممطرة جنوبية غربية 2 السلوم 2/3 غالبًا ممطرة جنوبية غربية 7 الحسوم 9/3 غالبًا ممطرة شرقية 2 الشمس الكبيرة 18/3 غالبًا ممطرة شرقية 6 العوة وبرد العجوزة 24/3 ساخنة شرقية 2 الخماسين إلى شم النسيم 23/4 ساخنة شرقية 2 رياح النقطة 18/6 ساخنة غربية 3 رياح الصليب 30/9 غير ممطرة غربية 3 رياح الصليب 20/10 شديدة الأمطار شمالية غربية 4 المكنسة 16/11 ممطرة جنوبية غربية 4 بافي المكنسة 22/11 مصحوبة بعواصف جنوبية غربية 5 قاسم 4/12 تصحبها أمطار شمالية غربية 5 الفيضة الصغيرة 19/12 شديدة الأمطار غربية 2 عيد الميلاد 28/12

حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء. وأضافت الهيئة أن الشبورة المائية ستظهر من الساعة 3 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

كما أشارت الهيئة إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، والتي قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق. وأكدت أيضًا نشاط الرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مما يزيد الإحساس بالبرودة في بعض المناطق.

التوصيات والتحذيرات

من المتوقع أن تتسبب بعض النوات الشتوية في اضطراب حركة الملاحة البحرية، وخاصة في البحرين الأحمر والمتوسط، لذلك دعت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين والصيادين إلى توخي الحذر ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول. كما ينصح السكان في المناطق الممطرة والمصحوبة بالعواصف بتأمين المنازل والممتلكات، واتباع تعليمات المرور لتجنب الحوادث الناجمة عن الأمطار الغزيرة والشبورة المائية.