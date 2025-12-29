عاصفة شديدة تضرب إسرائيل: إصابات خطيرة وإغلاق طرق بسبب الفيضانات

شهدت عدة مناطق في إسرائيل، اليوم الإثنين، ذروة عاصفة شتوية عنيفة تسببت في فيضانات واسعة وانهيارات، وسط تحذيرات من مخاطر على الأرواح.



وأُصيب رجل في الستينيات من عمره بجروح خطيرة بعد انهيار شرفة منزله في تل أبيب، فيما أنقذت فرق الطوارئ أربعة أشخاص حاصرتهم المياه بعد غرق سيارتهم قرب مفترق مجدو.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية إغلاق الطريق السريع 90 من منطقة عين جدي حتى فنادق البحر الميت، خشية تدفقات مفاجئة للأودية، كما أُغلق عدد من الطرق الأخرى بسبب الفيضانات، من بينها الطريق السريع 80.



وفي القدس، انتشرت فرق الإطفاء على نطاق واسع للتعامل مع حوادث غرق سيارات وسقوط أشجار، وسط دعوات رسمية لتجنب الاقتراب من الأودية والبرك المائية.



و أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الإسرائيلية بتسجيل كميات قياسية من الأمطار، تجاوزت 60 ملم خلال ساعات في بعض مناطق الضفة الغربية، وبلغت أكثر من 110 ملم في مستوطنات شمال القدس منذ مطلع الأسبوع، مع توقعات بانحسار العاصفة خلال الساعات المسائية.