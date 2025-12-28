قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

طقس عاصف في إسرائيل.. أمطار غزيرة وفيضانات ورياح قوية متوقعة

فرناس حفظي

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية، هطول أمطار غزيرة على مدى ساعات قليلة في وسط إسرائيل خلال اليومين المقبلين، مع فيضانات وانزلاقات طينية ورياح عاتية، ومن المتوقع أن تصل سرعة هبات الرياح إلى 90-100 كم/ساعة على الساحل، و80-90 كم/ساعة في المناطق الجبلية، ما قد يؤدي إلى أضرار مادية في بعض المناطق.

وستبدأ الأمطار في الساعات الأولى من الصباح، وستكون شديدة على طول الساحل الشمالي والأوسط، ومع تقدم النهار، تتركز أشد الأمطار في منطقة شارون  والضفة الغربية والسهل الساحلي ومنطقة دان بلوك، مع احتمال حدوث فيضانات في أنهار مثل الخضيرة، الإسكندر، بولغ، اليركون، أيلون وسوريك.

ونتجت عن الأمطار في الساعات الأخيرة الفيضانات على الطرق، حيث أغلق الطريق السريع 234 عند جسر تسئيليم والطريق السريع 90 من مفترق دراغوت إلى منطقة فنادق البحر الميت، كما تم إغلاق الطريق السريع 40 مؤقتا قرب مدخل عابديت قبل إعادة فتحه لاحقا. 

وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ عدة أشخاص، بينهم زوجين وطفل، بعد جرف سياراتهم بفعل السيول

ومن المتوقع أن تشتد الأمطار مجددا خلال الليل، على أن تبلغ ذروتها في اليوم التالي، مع استمرار الأمطار على أجزاء من شمال ووسط البلاد حتى الثلاثاء، بينما سيكون الأربعاء غائما جزئيا مع أمطار محلية خفيفة، ومن المتوقع أن تعود الأمطار الغزيرة مجددا يوم الخميس.

دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية أمطار غزيرة فيضانات انزلاقات طينية رياح عاتية إسرائيل

طريقة عمل حمص الشام

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

