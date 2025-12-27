631 قتيـ.لا ومليون نازح بسبب الفيضانات في إندونيسيا

أظهر إحصاء للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات وانهيارات التربة، التي شهدتها جزيرة سومطرة، إلى 631 شخصا، فيما نزح مليون شخص.

وأضافت الوكالة أن"472 شخصا ما زالوا مفقودين، فيما أصيب 2600 آخرون في 3 محافظات في الجزيرة الواقعة غربي الأرخبيل".

وذكرت الوكالة أن أكثر من 3.3 ملايين شخص تأثروا بالفيضانات، وتم إجلاء مليون شخص ونقلوا إلى ملاجئ مؤقتة.

وأدت الفيضانات وانهيارات التربة، التي ضربت إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسريلانكا، خلال الأسبوع الماضي، إلى مقتل نحو 1200 شخص وفقدان المئات.