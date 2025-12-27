فقدان عائلة إسبانية بعد غرق قاربهم في إندونيسيا



أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإندونيسية "أنتارا" يوم السبت بفقدان عائلة إسبانية مكونة من أربعة أفراد بعد غرق قارب سياحي في إندونيسيا.

وذكرت وكالة أنباء أنتارا أن السفينة كانت تقل 11 شخصاً عندما غرقت في مضيق جزيرة بادار بالقرب من الوجهة السياحية الشهيرة لابوان باجو ليلة الجمعة.

تم إنقاذ سبعة أشخاص بينهم سائحان إسبانيان وأربعة من أفراد الطاقم ومرشد سياحي.

يستمر البحث عن الأربعة المتبقين يوم السبت.

وذكرت وكالة أنباء أنتارا أن سلطة ميناء لابوان باجو عزت غرق السفينة إلى أمواج عالية يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار (10 أقدام).

وقال رئيس هيئة الميناء ستيفانوس ريسديانتو للوكالة: "هذا الأمر جعل من الصعب علينا إجراء البحث الأولي".

تم إغلاق جزيرة بادار أمام السياح يوم السبت بسبب الظروف الجوية القاسية.

تحدث الحوادث البحرية بانتظام في إندونيسيا، وهي أرخبيل في جنوب شرق آسيا يضم حوالي 17000 جزيرة، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب معايير السلامة المتساهلة وسوء الأحوال الجوية.