وصول طائرة تنقل جثامين محمد الحداد وفريقه إلى مطار معيتيقة الدولي





أفادت وسائل إعلام عدة بوصول الطائرة التي تنقل جثامين محمد الحداد وفريقه إلى مطار معيتيقة الدولي، قادمة من العاصمة التركية أنقرة.

أقامت تركيا مراسم جنازة عسكرية صباح السبت لخمسة ضباط ليبيين، من بينهم قائد الجيش الليبي ، الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تحطمت الطائرة الخاصة التي كانت تقل محمد علي أحمد الحداد، وأربعة ضباط عسكريين آخرين، وثلاثة من أفراد الطاقم، يوم الثلاثاء بعد إقلاعها من أنقرة، عاصمة تركيا، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها. وأفاد مسؤولون ليبيون أن سبب التحطم عطل فني في الطائرة.

كان الوفد الليبي رفيع المستوى في طريقه للعودة إلى طرابلس، عاصمة ليبيا، بعد إجراء محادثات دفاعية في أنقرة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

أُقيمت مراسم التشييع يوم السبت في تمام الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي في قاعدة مطار مرتد، قرب أنقرة، بحضور رئيس الأركان العامة ووزير الدفاع التركي. ثم نُقلت النعوش الخمسة، التي لُفّ كل منها بالعلم الليبي، على متن طائرة لإعادتها إلى موطنها.

وذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية "تي آر تي" أن رئيس أركان الجيش التركي، سلجوق بايراكتار أوغلو، كان أيضاً على متن الطائرة المتجهة إلى ليبيا.

تم الاحتفاظ بالجثث التي تم انتشالها من موقع التحطم في معهد الطب الشرعي في أنقرة للتعرف عليها.

صرح وزير العدل يلماز تونج للصحفيين بأنه تمت مقارنة الحمض النووي الخاص بهم بأفراد عائلاتهم الذين انضموا إلى وفد مكون من 22 شخصًا وصلوا من ليبيا بعد الحادث.

وقال تونج أيضاً إنه طُلب من ألمانيا المساعدة في فحص الصندوقين الأسودين للطائرة كطرف ثالث محايد.

