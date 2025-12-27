قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدواجن البروتين الأرخص في مصر.. توقعات باستقرار الأسعار خلال رمضان
موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026
ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!
تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة بعد أزمته الأخيرة
تحديث الطقس.. سحب منخفضة تغطي شمال سيناء ومدن القناة
مقديشيو تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»
محيي إسماعيل يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية
شاهد.. هدف محمد صلاح فى شباك جنوب إفريقيا
الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا: ملتزمون بوحدة وسيادة الصومال
عايز شقة .. أنظمة السداد وكيفية الحجز في وحدات سكن لكل المصريين 8
12 ساعة للأعمال الخاصة.. تفاصيل قرار وزاري لتنظيم ساعات العمل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وصول طائرة تنقل جثامين محمد الحداد وفريقه إلى مطار معيتيقة الدولي

ليبيا
ليبيا
محمد على


 

أفادت وسائل إعلام عدة بوصول الطائرة التي تنقل جثامين محمد الحداد وفريقه إلى مطار معيتيقة الدولي، قادمة من العاصمة التركية أنقرة.

أقامت تركيا مراسم جنازة عسكرية صباح السبت لخمسة ضباط ليبيين، من بينهم قائد الجيش الليبي ، الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تحطمت الطائرة الخاصة التي كانت تقل محمد علي أحمد الحداد، وأربعة ضباط عسكريين آخرين، وثلاثة من أفراد الطاقم، يوم الثلاثاء بعد إقلاعها من أنقرة، عاصمة تركيا، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها. وأفاد مسؤولون ليبيون أن سبب التحطم عطل فني في الطائرة.

كان الوفد الليبي رفيع المستوى في طريقه للعودة إلى طرابلس، عاصمة ليبيا، بعد إجراء محادثات دفاعية في أنقرة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

أُقيمت مراسم التشييع يوم السبت في تمام الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي في قاعدة مطار مرتد، قرب أنقرة، بحضور رئيس الأركان العامة ووزير الدفاع التركي. ثم نُقلت النعوش الخمسة، التي لُفّ كل منها بالعلم الليبي، على متن طائرة لإعادتها إلى موطنها.

وذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية "تي آر تي" أن رئيس أركان الجيش التركي، سلجوق بايراكتار أوغلو، كان أيضاً على متن الطائرة المتجهة إلى ليبيا.

تم الاحتفاظ بالجثث التي تم انتشالها من موقع التحطم في معهد الطب الشرعي في أنقرة للتعرف عليها.

صرح وزير العدل يلماز تونج للصحفيين بأنه تمت مقارنة الحمض النووي الخاص بهم بأفراد عائلاتهم الذين انضموا إلى وفد مكون من 22 شخصًا وصلوا من ليبيا بعد الحادث.

وقال تونج أيضاً إنه طُلب من ألمانيا المساعدة في فحص الصندوقين الأسودين للطائرة كطرف ثالث محايد.
 

