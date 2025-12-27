تحذيرات من تصاعد التوترات بين الاحتلال الإسرائيلي وتركيا

حذرت صحف عبرية من تصاعد التوترات بين الاحتلال الإسرائيلي وتركيا في وقت يتحدث فيه مسؤولون أتراك عن المواجهة مع تل أبيب.

قالت صحف عبرية إن العلاقات بين تل أبيب وأنقرة شهدت تدهورا، حيث انتقلت من مرحلة تبادل الاتهامات إلى الشتائم بين مسؤولين، وتبادل التصريحات بين أردوغان ونتنياهو.

وذكرت الصحف أن تصريحات السفير التركي السابق لدى ليبيا أولوس أوزولكار الذي قام بتحليل إمكانية حدوث مواجهة عسكرية بين البلدين، تصدرت عناوين الأخبار في تركيا.

وزعمت صحيفة "معاريف" العبرية أن هذا تفسير يسعى إلى عقد مقارنة بين الجيشين التركي والإسرائيلي.

ومن بين تصريحاته قال السفير السابق: "لا توجد أي إمكانية لأن تتمكن إسرائيل واليونان وجنوب قبرص من مواجهة تركيا.. لا يوجد مثل هذا السيناريو.. إسرائيل لا تملك قوة بحرية قادرة على مواجهة الأتراك، ولا تملك قوة برية قادرة على تنفيذ عملية من سوريا أو لبنان.. إذن، ما الذي تفعله؟ تستخدم الموساد وتحاول تحقيق نتائجها بأساليب الخداع".

وقال السفير أيضا: "يتحدث نتنياهو بصوت عال ليظهر نفسه كقائد شجاع لكنه في الحقيقة يعلم أنه لا يستطيع محاربة تركيا.. إنها مجرد خدعة، لأنه لا يوجد تكافؤ بين الجانبين فالبحرية الإسرائيلية لا تضاهي البحرية التركية، ولا يمكنهم اتخاذ قرار انتحاري.. وإذا اندلعت حرب فقد تتطور إلى حرب عالمية ثالثة".

وأضاف: "لكن علينا أيضا أن ندرك مدى قوة استخباراتنا.. على أرض الواقع لن يتمكنوا من التغلب على تركيا بسهولة.. إنهم يحاولون لكنهم يصطدمون بجدار تركي منيع.. أما فيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني فقد انتهى أمره داخل تركيا وخارجها والدولة على وشك القضاء عليه وقد بات من الواضح تماما أن إسرائيل تدعم هذا التنظيم".

وأوضحت الصحيفة العبرية أنها نشرت خبرا يفيد بأن الأتراك يسعون لنشر رادارات متطورة في أنحاء سوريا تمكنهم من الحصول على معلومات حول ما يجري في المنطقة، ولا سيما المعلومات التي يحتاجونها حول تحركات إسرائيل.

كما أوردت أن المحاولة التركية التي تأتي على خلفية وصول مسؤولين أتراك رفيعي المستوى إلى دمشق للقاء الرئيس الشرع، لنشر هذه الرادارات قوبلت بالرفض نظرا للجدل الدائر حول المعلومات التي ستجمع منها، حيث يسعى كل من السوريين والأتراك إلى الاحتفاظ بالمعلومات لأنفسهم.

وتطرقت الصحيفة إلى تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو في خطابه خلال حفل تخريج دورة طيارين في سلاح الجو حيث تحدث عن إمكانية حصول تركيا على طائرات مقاتلة أمريكية متطورة من طراز "إف-35".

وقال نتنياهو: "سنواصل منعهم من الحصول على أفضل أدوات سلاح الجو.. لسنا بصدد البحث عن صراعات لكننا نراقب الوضع عن كثب.. لقد خرجت إسرائيل من "حرب النهضة" أقوى من أي وقت مضى.. إسرائيل ليست قوة إقليمية بل قوة عالمية.. التحالفات تُعقد مع الأقوياء لا مع الضعفاء".

وتحدث نتنياهو أيضا عن إمكانية بيع طائرات "إف-35" إلى المملكة العربية السعودية وتركيا ودول أخرى قائلا: "سنتجنب الذين يسعون لذلك لمنعهم من استلام هذه الطائرات المتطورة".