الكويت ترفض اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بما يُعرف بإقليم أرض الصومال

أكدت الكويت دعمها التام لسيادة جمهورية الصومال على كافة أراضيها وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الكويتية معتبرًة أن اعتراف الكيان المحتل بما يُعرف بإقليم أرض الصومال إجراء أُحادي مُخالف للقانون الدولي.



وأكدت وزارة الخارجية الكويتية على دعم الكويت التام لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كافة أراضيها.

وشددت الكويت على رفضها لما تم الإعلان عنه مؤخراً بشأن الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يُعرف بإقليم أرض الصومال.

واعتبرت وزارة الخارجية هذا الإعلان إجراءً أُحادياً مُخالفاً للقانون الدولي، لتجدد رفضها لهذا النهج المُقوض لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ودعمها التام للمؤسسات الشرعية التابعة للدولة.