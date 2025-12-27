قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس
أمير هشام: حسام حسن رد بشكل عملي ومقنع جداً على كل المشككين
أمطار غزيرة على الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
ألقى الجثة في أرض زراعية.. حبس زوج خنق زوجته وحرق جثمانها بـ أخميم سوهاج
الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل
النيجر يعتمد جواز سفر إلكتروني مشترك مع دول الساحل
بدء عملية التصويت في انتخابات الرلمان بالـ 19 دائرة الملغاة بـ7 محافظات
رفض واسع لاعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الإنفصالي.. يهدد أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 27-12-2025
حكم تكرار صلاة الجنازة على الميت.. الإفتاء توضح
انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان 19دائرة ملغاة بـ انتخابات النواب
أسعار المعدن الأصفر بلا سقف واضح ومزيد من الصعود..ماذا قالت شعبة الذهب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقاسمنا الموت والحياة..تهنئة خاصة من زعيم كوريا الشمالية لبوتين بالعام الجديد

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون
محمد على


أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اليوم السبت كيف أن بلاده وروسيا قد تقاسمتا "الدم والحياة والموت" في حرب أوكرانيا، وذلك في معرض تهنئة الرئيس فلاديمير بوتين بالعام الجديد.

أرسلت كوريا الشمالية بأمر من الزعيم الوري  آلاف الجنود للقتال إلى جانب موسكو، وفقًا لوكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية والغربية، في الوقت الذي تمضي فيه روسيا قدمًا في حربها مع أوكرانيا المستمرة منذ قرابة أربع سنوات.

وفي الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، قال كيم :إن عام 2025 كان "عاماً ذا مغزى حقيقي" للتحالف الثنائي الذي تم توطيده من خلال "تقاسم الدم والحياة والموت في نفس الخندق".

تأكيد كوري شمالي متأخر

لم تؤكد كوريا الشمالية إلا في أبريل أنها نشرت قوات لدعم الحملة العسكرية الروسية ضد أوكرانيا وأن جنودها قد قتلوا في القتال.

في وقت سابق من هذا الشهر، أقرت بيونج يانج بأنها أرسلت قوات لإزالة الألغام في منطقة كورسك الروسية في أغسطس 2025.

قال كيم في خطاب ألقاه في 13 ديسمبر بمناسبة عودة الوحدة إلى الوطن، إن تسعة جنود على الأقل من فوج هندسي لقوا حتفهم خلال فترة الانتشار التي استمرت 120 يوماً.

أرسل كيم تهنئة بمناسبة العام الجديد إلى بوتين بعد يوم من إصدار الزعيم الكوري الشمالي أوامره للمسؤولين بتكثيف إنتاج الصواريخ.

تكثيف إنتاج الصواريخ

كثفت بيونج يانج تجاربها الصاروخية في السنوات الأخيرة، والتي تهدف، بحسب المحللين، إلى تحسين قدرات الضربات الدقيقة، وتحدي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، واختبار الأسلحة قبل تصديرها إلى روسيا.

بالإضافة إلى إرسال القوات للقتال من أجل روسيا، أرسلت بيونج يانج قذائف مدفعية وصواريخ وأنظمة صواريخ بعيدة المدى.

وقال محللون إن روسيا في المقابل ترسل إلى كوريا الشمالية مساعدات مالية وتكنولوجيا عسكرية وإمدادات أخرى.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اليوم السبت بلاده وروسيا الكوري الشمالي الدم والحياة والموت حرب أوكرانيا أوكرانيا فلاديمير بوتين الاستخبارات الكورية الجنوبية الحملة العسكرية الروسية كورسك الروسية إنتاج الصواريخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة نادين الراسي

ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى بعد اكتشافه إصابته بالسرطان: فرحت لأنه شال من حياتى كل متع الدنيا وشهواتها

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو أديب

عمرو أديب لـ أحمد شوبير: مصطفى هيلعب بالحق مش بالضغط

منتخب مصر

منتخب مصر ينتظر منافسه في دور الـ16 من أمم إفريقيا بعد حسم الصدارة

اذا قلته يتحقق ما تريده

دعاء إذا قلته يتحقق ما تريده قبل النوم.. بـ11 كلمة تعيش أجمل أحلامك

ترشيحاتنا

كاف

خالد الغندور: شكرا جمهور المغرب العظيم المحب المضياف الراقي

منتخب مصر

وائل جمعة: مباراة جنوب أفريقيا مواجهة قوية أُقيمت في ظروف صعبة

الشناوي

الغندور يعلق على أداء حارس الأهلي : الشناوي في حتة تانية

بالصور

فوائد صحية مذهلة لاستخدام الكركم.. طرق مختلفة لتناوله

فوائد الكركم الصحية
فوائد الكركم الصحية
فوائد الكركم الصحية

أطباء يحذرون: الأكل الصحي يرفع الكوليسترول .. والحل فى 5 نصائح

مخاطر الأكل الصحي
مخاطر الأكل الصحي
مخاطر الأكل الصحي

كارثة على الريق | أطعمة ومشروبات يراها الناس مفيدة وتؤذي المعدة .. القهوة وعصير الليمون والحلويات الأبرز

كارثة على الريق
كارثة على الريق
كارثة على الريق

المشروبات والعصائر الجاهزة والحلويات من أسباب التهاب الكبد الصامت

تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت
تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت
تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد