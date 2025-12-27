تقاسمنا الموت والحياة..تهنئة خاصة من زعيم كوريا الشمالية لبوتين بالعام الجديد



أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اليوم السبت كيف أن بلاده وروسيا قد تقاسمتا "الدم والحياة والموت" في حرب أوكرانيا، وذلك في معرض تهنئة الرئيس فلاديمير بوتين بالعام الجديد.

أرسلت كوريا الشمالية بأمر من الزعيم الوري آلاف الجنود للقتال إلى جانب موسكو، وفقًا لوكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية والغربية، في الوقت الذي تمضي فيه روسيا قدمًا في حربها مع أوكرانيا المستمرة منذ قرابة أربع سنوات.

وفي الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، قال كيم :إن عام 2025 كان "عاماً ذا مغزى حقيقي" للتحالف الثنائي الذي تم توطيده من خلال "تقاسم الدم والحياة والموت في نفس الخندق".

تأكيد كوري شمالي متأخر

لم تؤكد كوريا الشمالية إلا في أبريل أنها نشرت قوات لدعم الحملة العسكرية الروسية ضد أوكرانيا وأن جنودها قد قتلوا في القتال.

في وقت سابق من هذا الشهر، أقرت بيونج يانج بأنها أرسلت قوات لإزالة الألغام في منطقة كورسك الروسية في أغسطس 2025.

قال كيم في خطاب ألقاه في 13 ديسمبر بمناسبة عودة الوحدة إلى الوطن، إن تسعة جنود على الأقل من فوج هندسي لقوا حتفهم خلال فترة الانتشار التي استمرت 120 يوماً.

أرسل كيم تهنئة بمناسبة العام الجديد إلى بوتين بعد يوم من إصدار الزعيم الكوري الشمالي أوامره للمسؤولين بتكثيف إنتاج الصواريخ.

تكثيف إنتاج الصواريخ

كثفت بيونج يانج تجاربها الصاروخية في السنوات الأخيرة، والتي تهدف، بحسب المحللين، إلى تحسين قدرات الضربات الدقيقة، وتحدي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، واختبار الأسلحة قبل تصديرها إلى روسيا.

بالإضافة إلى إرسال القوات للقتال من أجل روسيا، أرسلت بيونج يانج قذائف مدفعية وصواريخ وأنظمة صواريخ بعيدة المدى.

وقال محللون إن روسيا في المقابل ترسل إلى كوريا الشمالية مساعدات مالية وتكنولوجيا عسكرية وإمدادات أخرى.