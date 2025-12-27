النيجر يعتمد جواز سفر إلكتروني مشترك مع دول الساحل

اعتمدت حكومة النيجر، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، مشروع مرسوم ينظم إصدار جوازات السفر الإلكترونية النيجرية الخاصة بتحالف دول الساحل بنوعيها العادية أو الخاصة بالخدمات.



وأوضحت الحكومة، في بيان لها، بحسبما أوردت وكالة أنباء النيجر، أن هذا الاجراء يهدف إلى تسهيل حرية تنقل الأفراد من خلال اعتماد وثائق سفر آمنة، يندرج في إطار تعزيز التكامل على المستوى الإقليمي عبر توحيد وثائق السفر والهوية، وتم إقرار جواز سفر إلكتروني يتمتع بخصائص ومواصفات تقنية مشتركة داخل اتحاد دول الساحل".



ويحدد النص شروط إعداد وإصدار وتجديد جوازات السفر الإلكترونية العادية وجوازات الخدمات، كما يوضح الحالات التي يمكن فيها رفض هذه الوثائق أو سحبها أو إلغاؤها.



يذكر أن بوركينا فاسو والنيجر ومالي أنشأت، في سبتمبر 2023، تحالف دول الساحل، ومنذ يناير 2025، جرى الشروع رسميا في تداول جوازات سفر للتحالف في إطار تنفيذ خارطة الطريق الخاصة به، ولاسيما الجوانب المتعلقة بحرية تنقل المواطنين.

