أخبار العالم

كيف توصلت الشرطة الفرنسية إلى المتهم بطعن 3 نساء بمترو باريس؟

فرنسا
فرنسا
محمد على

ألقت الشرطة الفرنسية  القبض على رجل يشتبه في قيامه بطعن ثلاث نساء في مترو باريس بينما تستمر احتفالات نهاية العام في العاصمة .

أفادت هيئة النقل الباريسية (RATP) التي تدير خدمة النقل أن الضحايا الثلاثة تعرضن للهجوم في ثلاثة مواقع مختلفة على طول خط مترو الأنفاق رقم 3 الذي يمر عبر وسط باريس.

شاهد صحفي من وكالة فرانس برس في مركز شرطة ريبوبليك فريقاً أمنياً يعالج امرأة أصيبت في ساقها وبدت في حالة صدمة.

وقالت هيئة النقل الباريسية (RATP) إن الهجمات وقعت بين الساعة 4:15 مساءً (1515 بتوقيت جرينتش) والساعة 4:45 مساءً في محطتي ريبوبليك وآرتس إيه ميتييه - وكلاهما بجوار حي ماريه - ومحطة أوبرا.

وجاء في البيان: "تم تقديم الرعاية للضحايا بسرعة من قبل خدمات الطوارئ".

أفادت شرطة باريس بأن اثنتين من النساء اللتين تعرضتا للهجوم تلقتا العلاج من قبل فرق الطوارئ ونُقلتا إلى المستشفى، لكن حالتهما لم تكن حرجة. وأضافت الشرطة أن امرأة ثالثة حضرت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال المدعون إن الشرطة استخدمت لقطات كاميرات المراقبة وأدوات تتبع الهواتف المحمولة لتحديد مكان المهاجم المشتبه به البالغ من العمر 25 عامًا في منطقة فال دواز شمال باريس.

وقالوا: "إن تفعيل خاصية تحديد الموقع الجغرافي لهاتفه المحمول أدى إلى اعتقاله في وقت متأخر من بعد الظهر في فال دواز".

وأضافت: "الشرطة موجودة في الموقع. وقد تم نشر فرق أمنية احتياطية لتعزيز السلامة على الخط".

فتحت شرطة النقل تحقيقاً في محاولة قتل واعتداء باستخدام سلاح.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن الرجل كان مواطناً مالياً سُجن في يناير 2024 بتهمة السرقة المشددة والاعتداء الجنسي، وطُلب منه مغادرة فرنسا بعد إطلاق سراحه في يوليو.

وذكر البيان أن الرجل قد تم وضعه في مركز احتجاز إداري، لكن عدم حصوله على وثيقة سفر قنصلية مطلوبة لترحيله أدى إلى إطلاق سراحه بعد 90 يومًا، كما هو مطلوب بموجب القانون.

أعرب وزير الداخلية لوران نونيز عن أسفه لعدم تمكنه من ترحيل المشتبه به، وأكد أن الجهود مستمرة لإعطاء الأولوية لترحيل الأجانب غير الشرعيين الذين ارتكبوا جرائم تتعلق بالنظام العام، وذلك وفقاً لبيان الوزارة.

"أقصى درجات اليقظة"


أشاد قائد شرطة باريس، باتريس فور، بـ"سرعة استجابة المحققين" التي أدت إلى إلقاء القبض على المشتبه به. وقال إن الشرطة ألقت القبض عليه في الساعة 6:55 مساءً، أي بعد أقل من ثلاث ساعات من الهجوم الأول.

هنأ نونيز مختلف أجهزة الشرطة المشاركة في تعقب المشتبه به.

تتخذ العواصم الأوروبية احتياطات خاصة خلال فترة نهاية العام تحسباً لأي حوادث عنف.

وفي الأسبوع الماضي، دعا نونيز إلى "أقصى درجات اليقظة" في رسالة وجهها إلى كبار المسؤولين.

ونظراً لـ "المستوى العالي جداً للتهديد الإرهابي" و"خطر الاضطرابات العامة"، طلب نونيز من المسؤولين المحليين تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء البلاد.

