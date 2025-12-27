قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الأحد.. ترامب يناقش خطة زيلينسكي للسلام لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا

صور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه امس الجمعة كونه الحكم النهائي في أي اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا، وذلك في حوار حصري مع "بوليتيكو".


وتأتي تصريحات ترامب قبيل اجتماعه يوم الأحد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي سيحمل معه خطة سلام جديدة مكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب.


ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي بترامب في فلوريدا يوم الأحد المقبل، وقال للصحفيين إنه سيحضر معه إطار عمل جديد للسلام مكونا من 20 نقطة. ويتضمن هذا الإطار مقترحا لمنطقة منزوعة السلاح، ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على الضمانات الأمنية الأمريكية.


ولكن خلال الحوار، بدا ترامب فاترا تجاه مبادرة زيلينسكي الأخيرة وغير مستعجل للمصادقة على مقترح الرئيس الأوكراني، بحسب مجلة بوليتيكو الأمريكية.وقال ترامب: "ليس بيديه شيء حتى أوافق عليه. لذا، سنرى ما لديه".


وتؤكد تصريحات الرئيس مدى اعتماد مصير أوكرانيا على إقناع ترامب بأنها تقدم تنازلات كافية لإرضاء رئيس بدا أحيانا مائلا نحو روسيا إذا كان ذلك يعني إنهاء الحرب. ولم تتزحزح روسيا إلا قليلا عن موقفها الأقصى ولم تتفاعل مع المقترح الأخير. وفي الوقت نفسه، ضغطت الولايات المتحدة على زيلينسكي للتخلي عن مطالبه الأصلية، وغالبا ما بدا أن ترامب يفقد صبره تجاه المساومات.


ومع ذلك، اعتقد ترامب أنه يمكنه إجراء اجتماع مثمر هذا الأسبوع.وقال ترامب: "أعتقد أن الأمور ستسير بشكل جيد معه. وأعتقد أنها ستسير بشكل جيد مع فلاديمير بوتين"، مضيفاً أنه يتوقع التحدث مع الزعيم الروسي "قريباً، وبالقدر الذي أريد".


وجاءت تصريحات ترامب في اليوم التالي لحديث زيلينسكي مع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر ترامب. ووصف زيلينسكي ذلك بأنه "محادثة جيدة".


كما تأتي هذه التصريحات غداة شن الولايات المتحدة ضربات جوية ضد تنظيم داعش في نيجيريا، وهي خطوة قال الرئيس عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنها جاءت ردا على قتل الجماعة المتشددة للمسيحيين "بمستويات لم تشهدها البلاد منذ سنوات عديدة، وحتى قرون!".


وأخبر ترامب "بوليتيكو" أن الضربة كان من المفترض أن تتم يوم الأربعاء، لكن الرئيس أمر بتأجيلها يوما واحدا لأسباب رمزية. وقال ترامب: "كانوا يعتزمون القيام بذلك في وقت سابق. فقلت: كلا، فلنقدم هدية عيد ميلاد. لم يتوقعوا حدوث ذلك، لكننا ضربناهم بقوة. لقد تم تدمير كل معسكر".


كما أكد ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزوره في نهاية هذا الأسبوع.وقال ترامب: "لدي زيلينسكي ولدي بيبي قادمان. الجميع يأتون. كلهم يأتون. لقد عادوا لاحترام بلدنا مرة أخرى".


ووفقاً لتقرير من قناة "إن بي سي"، سيطلع نتنياهو ترامب على التهديد المتزايد من إيران.


وسيركز اجتماع زيلينسكي، بالإضافة إلى الضمانات الأمنية، على إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية، والسيطرة الإقليمية على دونباس، وهي الأراضي الشرقية التي تطالب بها موسكو.


وحصلت خطة زيلينسكي، التي وصفها المسؤولون الأوكرانيون بأنها محاولة لإظهار المرونة دون التنازل عن الأراضي، على رد فعل علني ضئيل من واشنطن..وجاء عرض زيلينسكي لمنطقة منزوعة السلاح مع شرط أساسي: أن تسحب روسيا قواتها من مساحة مماثلة من الأرض في دونيتسك.


ولم تعطِ روسيا أي إشارة على استعدادها لقبول أي شيء أقل من السيطرة الكاملة على المنطقة، مما يؤكد الفجوة التي لا تزال قائمة بين الجانبين.لكن ترامب أشار إلى أن الاقتصاد الروسي يتعرض لضغوط شديدة، قائلا: "اقتصادهم في وضع صعب، وضع صعب للغاية".
 

