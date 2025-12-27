قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العثور على رضيعة ملقاة على رصيف محطة سكة حديد طما بسوهاج
مروحيات الاحتلال تقصف خان يونس ومدينة رفح الفلسطينية بالأسلحة الثقيلة
انطلاق ماراثون جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بسوهاج خلال دقائق
لماذا سمي رجب شهر الله؟.. بسبب 6 أسرار عجيبة لا يعرفها كثيرون
أسعار النفط تتراجع وسط تقدم محادثات إنهاء حرب أوكرانيا
بولندا .. إغلاق مطاري ريشيشوف ولوبلين مؤقتا
الأحد.. ترامب يناقش خطة زيلينسكي للسلام لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بالصحراوي الغربي بأسيوط
محمد إمام يوجه رسالة لـ شيرين عادل: شوفت معاها نجاح جبار
انخفاضات مرتقبة للدولار بالربع الأول من 2026 مع استقرار الأسعار المحلية
بالأسماء.. صراع مبكر على صفقات يناير بين الأهلي والزمالك وبيراميدز
فضل صلاة الضحى في رجب.. ركعتين تفتح لك 13 بابا للرزق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بولندا .. إغلاق مطاري ريشيشوف ولوبلين مؤقتا

بولندا
بولندا
محمود نوفل

أعلنت بولندا إغلاق مطاري ريشيشوف ولوبلين مؤقتا بعد إقلاع مقاتلات احترازيا بسبب ضربات روسية على أوكرانيا بحسب وكالة رويترز .

وفي وقت لاحق ؛ أعلن الجيش البولندي نشاط قواته الجوية في المجال الجوي للبلاد نظرا لهجوم روسي على أهداف في الأراضي الأوكرانية.

فيما ذكرت القوات الجوية الأوكرانية بأن القوات الروسية تشن حاليا  هجوما بالصواريخ وبالمسيرات على العاصمة كييف.

 أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأنه سُمع دوي انفجارات في كييف وسط صفارات الإنذار من الغارات الجوية.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، حالة التأهب الجوي في كييف بعد رصد مسيرات روسية تتجه إلى المدينة.

ووجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة تهنئة إلى الشعب الأوكراني عشية عيد الميلاد، مؤكدا أن بلاده تحيي هذه المناسبة في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

بولندا روسيا أوكرانيا كييف القوات الجوية الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. غدا

صورة من الفيديو

نار على قهوة بقرية الدير | القصة الكاملة لمشاجرة وإشعال أنبوبة في طوخ.. شهود عيان يكشفون

الفنانة نادين الراسي

ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى بعد اكتشافه إصابته بالسرطان: فرحت لأنه شال من حياتى كل متع الدنيا وشهواتها

صلاح

أول رد فعل من ليفربول بعد قيادة صلاح منتخب مصر إلى ثمن نهائي الكان

عمرو أديب

عمرو أديب لـ أحمد شوبير: مصطفى هيلعب بالحق مش بالضغط

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

ترشيحاتنا

عقد قران شاب من فاقدي السمع وسط أجواء احتفالية

بلغة الإشارة.. عقد قران شاب من فاقدي السمع وسط أجواء احتفالية

العدس

احترس من أضرار تناول العدس في هذه الحالات

زيادة الوزن

مش الأكل.. أسباب غير متوقعة لزيادة الوزن

بالصور

كارثة على الريق | أطعمة ومشروبات يراها الناس مفيدة وتؤذي المعدة .. القهوة وعصير الليمون والحلويات الأبرز

كارثة على الريق
كارثة على الريق
كارثة على الريق

المشروبات والعصائر الجاهزة والحلويات من أسباب التهاب الكبد الصامت

تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت
تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت
تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت

طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة

طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة
طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة
طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة

كنز يلقى فى القمامة ..طريقة عمل بسكويت صحي من قشر الموز

لا ترمية بعد اليوم ..طريقة عمل بسكويت صحي من قشر الموز
لا ترمية بعد اليوم ..طريقة عمل بسكويت صحي من قشر الموز
لا ترمية بعد اليوم ..طريقة عمل بسكويت صحي من قشر الموز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد