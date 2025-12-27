أعلنت بولندا إغلاق مطاري ريشيشوف ولوبلين مؤقتا بعد إقلاع مقاتلات احترازيا بسبب ضربات روسية على أوكرانيا بحسب وكالة رويترز .

وفي وقت لاحق ؛ أعلن الجيش البولندي نشاط قواته الجوية في المجال الجوي للبلاد نظرا لهجوم روسي على أهداف في الأراضي الأوكرانية.

فيما ذكرت القوات الجوية الأوكرانية بأن القوات الروسية تشن حاليا هجوما بالصواريخ وبالمسيرات على العاصمة كييف.

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأنه سُمع دوي انفجارات في كييف وسط صفارات الإنذار من الغارات الجوية.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، حالة التأهب الجوي في كييف بعد رصد مسيرات روسية تتجه إلى المدينة.

ووجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة تهنئة إلى الشعب الأوكراني عشية عيد الميلاد، مؤكدا أن بلاده تحيي هذه المناسبة في ظل ظروف بالغة الصعوبة.