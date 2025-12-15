رئيس وزراء بولندا يتوجه إلى برلين للمشاركة في اجتماع مع زيلينسكي

أعلن المتحدث باسم الحكومة البولندية آدم شلابكا أن رئيس الوزراء دونالد توسك يشارك، اليوم "الاثنين"، في اجتماع قادة من الاتحاد الأوروبي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الألمانية برلين.

وقال شلابكا، في منشور له على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "من المقرر أن يُعقد اجتماع القادة بمشاركة رئيس الوزراء دونالد توسك بعد ظهر اليوم".

ومن المقرر أن يجري زيلينسكي اليوم محادثات مع مسؤولين ألمان، من بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرز، إضافة إلى عدد من قادة الاتحاد الأوروبي، ورئيس الوزراء البريطاني، إلى جانب رؤساء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".