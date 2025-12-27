قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قصف روسي متواصل لـ كييف .. وإجراء عاجل من الجيش البولندي
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق في بيلا بكفر الشيخ
هشام ماجد: لا أؤمن بفكرة البطل الواحد والعمل الفني منظومة متكاملة
ماذا تقول عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. كلمتان للرزق
قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم السبت 27-12-2025
5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق
منتجو الدواجن: بيع كيلو الفراخ بأقل من التكلفة يضغط على المربين
المشروبات والعصائر الجاهزة والحلويات من أسباب التهاب الكبد الصامت
طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة
شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا
تريزيجيه: جنوب أفريقيا خصم قوي.. ومنتخب مصر فاز رغم كل التحديات
جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح
أخبار العالم

قصف روسي متواصل لـ كييف .. وإجراء عاجل من الجيش البولندي

محمود نوفل

 
أعلن الجيش البولندي نشاط قواته الجوية في المجال الجوي للبلاد نظرا لهجوم روسي على أهداف في الأراضي الأوكرانية.

ذكرت القوات الجوية الأوكرانية بأن القوات الروسية تشن حاليا  هجوما بالصواريخ وبالمسيرات على العاصمة كييف.

 أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأنه سُمع دوي انفجارات في كييف وسط صفارات الإنذار من الغارات الجوية.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، حالة التأهب الجوي في كييف بعد رصد مسيرات روسية تتجه إلى المدينة.

ووجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة تهنئة إلى الشعب الأوكراني عشية عيد الميلاد، مؤكدا أن بلاده تحيي هذه المناسبة في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

وقال زيلينسكي في كلمته إن روسيا، رغم ما تسببت فيه من معاناة، لن تتمكن من النيل من جوهر أوكرانيا أو كسر وحدتها، مشددا على أن ما لا يمكن احتلاله أو قصفه هو القلب الأوكراني، والإيمان المتبادل بين أبناء الشعب، ووحدتهم.

روسيا أوكرانيا كييف الجيش البولندي زيلينسكي

المشروبات والعصائر الجاهزة والحلويات من أسباب التهاب الكبد الصامت

طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة

كنز يلقى فى القمامة ..طريقة عمل بسكويت صحي من قشر الموز

ليس السكر وحده.. هذا المكون الخفي سبب رئيسي لتسمم الجسم

