أخبار العالم

إجراء هام من الجيش البولندي لتأمين المجال الجوي للبلاد

الجيش البولندي
الجيش البولندي
محمود نوفل

أعلن الجيش البولندي تحريك طائرات إضافية لضمان أمن المجال الجوي لبلاده في أعقاب  الهجوم الروسي على إستونيا.

وكانت  وزارة الدفاع الروسية تنفيذ 3 مقاتلات "ميغ-31"  رحلة مخططة من كاريليا إلى كالينينغراد ، مشيرة إلى أن الرحلة جرت وفقا لقواعد استخدام المجال الجوي الدولي دون انتهاك حدود أي دولة أخرى وهو ما تؤكده وسائل المراقبة الموضوعية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان : المقاتلات الروسية لم تنحرف عن المسار الجوي المتفق عليه ولم تنتهك المجال الجوي لإستونيا.

واشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن مسار الرحلة مر فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق وعلى بعد يزيد عن 3 كيلومترات من جزيرة فايندلو.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الخارجية الإستونية أن ثلاث طائرات روسية اخترقت المجال الجوي الإستوني اليوم الجمعة، مضيفةً أنها استدعت القائم بالأعمال الروسي على خلفية الحادث.

وأضافت الخارجية الإستونية أن ثلاث طائرات روسية مقاتلة من طراز ميج-31 دخلت المجال الجوي الإستوني فوق خليج فنلندا دون إذن، وبقيت هناك لمدة 12 دقيقة، وفقا لما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الإستوني، مارجوس تساهكنا: "لقد انتهكت روسيا بالفعل المجال الجوي الإستوني أربع مرات هذا العام، وهو أمر غير مقبول في حد ذاته لكن التوغل اليوم، الذي تضمن دخول ثلاث طائرات مقاتلة مجالنا الجوي، يُعد وقاحة غير مسبوقة".

وأضاف: "يجب مواجهة اختبار روسيا المتزايد للحدود وعدوانيتها المتزايدة بزيادة سريعة في الضغوط السياسية والاقتصادية".

يأتي حادث يوم الجمعة بعد أن انتهكت طائرات روسية بدون طيار المجال الجوي البولندي والروماني في وقت سابق من هذا الشهر، مما دفع حلفاء الناتو إلى التعهد بتعزيز دفاعاتهم على الجناح الشرقي للحلف.

الجيش البولندي روسيا إيستونيا المجال الجوي وزارة الدفاع الروسية

