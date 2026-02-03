قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

يوسف شامل: برونزية كأس العالم لسيف المبارزة خطوة مهمة.. وأطمح لإنهاء مرحلة تحت 20 بميدالية عالمية

يوسف شامل
يوسف شامل
محمد سمير

أعرب يوسف شامل لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة، عن سعادته الكبيرة بالتتويج بالميدالية البرونزية في منافسات فردي الناشئين تحت 20 سنة ببطولة كأس العالم، المقامة حاليًا في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، مؤكدًا أن البطولة جاءت قوية وصعبة وشهدت منافسة شرسة منذ الأدوار الأولى.

وقال يوسف شامل في تصريحاته عقب التتويج:سعيد جدًا بالميدالية البرونزية، خاصة أنها جاءت في بطولة قوية بحجم كأس العالم، والمنافسة كانت صعبة منذ دور المجموعات وحتى الأدوار النهائية، في ظل مشاركة لاعبين من مدارس عالمية قوية.

وأضاف لاعب المنتخب الوطني: واجهت لاعبين مميزين من منتخبات كبيرة، وكل مباراة كانت بمثابة نهائي، والحمد لله قدرت أقدم مستوى جيد وأحصل على ميدالية لمصر.

وتحدث يوسف شامل عن أهدافه خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: هدفي في الفترة القادمة هو إنهاء مرحلة تحت 20 سنة بشكل قوي، وأتمنى التتويج بميدالية في بطولة العالم القادمة، قبل الانتقال رسميًا للمنافسة مع فئة الكبار بداية من الموسم المقبل.

وأكد اللاعب أن الميدالية تمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل والتطوير، في ظل الدعم الذي يحظى به لاعبو المنتخب داخل منظومة الاتحاد المصري للسلاح.

وأشاد يوسف شامل بالتنظيم المصري لبطولة كأس العالم، مؤكدًا أن إقامة البطولة في القاهرة ساهمت في خروجها بصورة مشرفة تليق باسم مصر على الساحة الدولية.

وقال: التنظيم في مصر كان على أعلى مستوى، وكل التفاصيل كانت احترافية سواء من حيث الصالات أو الجوانب الطبية والتنظيمية، وهو ما وفر أجواء مثالية للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.

وكان يوسف شامل قد قدم مشوارًا مميزًا خلال البطولة، بعدما صعد من دور المجموعات محققًا خمسة انتصارات مقابل هزيمة واحدة، قبل أن يواصل تألقه في الأدوار الإقصائية أمام منافسين من مدارس قوية عالميًا.

وتغلب اللاعب المصري على النيوزيلندي جويل بال في دور الـ128 بنتيجة 15-8، ثم تفوق على الروسي إيفان ريشكوف في دور الـ64 بنتيجة 15-9، قبل أن يتجاوز الأمريكي إيليا إيميرك في دور الـ32 بنتيجة 15-12، ثم الفوز على السعودي حسن عبيد في دور الـ16.

وواصل تألقه في دور الثمانية بإقصاء الأمريكي دانيال جو بنتيجة 15-14، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام الأمريكي جيمس سيينيويد، ليحصد الميدالية البرونزية عن جدارة.

وتشهد بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات مشاركة نحو 531 لاعبًا ولاعبة من 54 دولة، في نسخة قوية تؤكد المستوى الفني المرتفع للبطولة، وتبرز في الوقت ذاته المكانة التنظيمية والفنية التي باتت تتمتع بها مصر في استضافة البطولات الدولية الكبرى.

يوسف شامل برونزية كأس العالم لسيف المبارزة ميدالية عالمية فردي الناشئين كأس العالم

