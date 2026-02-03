أرسنال يستهدف تشيلسي في قمة لندن لحسم بطاقة التأهل لنهائي كأس كاراباو

يستضيف فريق أرسنال منافسه تشيلسي اليوم على ملعب “ الإمارات” في إياب دور نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين"كاراباو".

ويسعي ارسنال إلى حسم مواجهته الصعبة علي ملعبه أمام تشيلسي في اياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، حيث يدخل أرسنال اللقاء متمتعاً بأفضلية التقدم بنتيجة 3 /2 التي حققها في لقاء الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج، وهو ما يضع تشيلسي أمام تحدٍ كبير لتعويض هذا العجز ومحاولة خطف بطاقة التأهل للنهائي.

ويقدم أرسنال تحت قيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا موسماً استثنائياً، حيث لا يزال الفريق ينافس بقوة على أربع جبهات مختلفة، إذ يتربع على قمة الدوري الإنجليزي ، كما أنهى مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا في الصدارة محققا العلامة الكاملة بثمانية انتصارات متتالية، ووصل إلى دور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي، وهم الآن على مسافة قريبة من تأمين مكانه في نهائي كأس الرابطة.

وتقام مباراة أرسنال ضد تشيلسي اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 الناقل الحصري لمنافسات البطولات الإنجليزية.

وعانى أرسنال من تراجع طفيف في النتائج المحلية بعد التعادل سلبياً مع نوتينجهام فورست والخسارة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2 /3 في ملعب الإمارات، لكنه استعاد إتزانه بشكل رائع بفوز عريض على ليدز يونايتد برباعية نظيفة في ملعب إيلاند رود في آخر ظهور له.

ويسعى أرسنال الآن للبناء على هذا الانتصار وحجز مكانه في النهائي سعياً لتحقيق أول ألقاب الموسم، لكن سيتعين عليه أولا الدفاع عن أفضليته أمام تشيلسي الذي يمر بفترة جيدة من حيث الأداء والنتائج.