أرسنال يسعي لحسم قمة لندن لبلوغ نهائي كأس رابطة المحترفين

يسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ارسنال إلى حسم مواجهته الصعبة علي ملعبه أمام تشيلسي في اياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، حيث يدخل أرسنال اللقاء متمتعاً بأفضلية التقدم بنتيجة 3 /2 التي حققها في لقاء الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج، وهو ما يضع تشيلسي أمام تحدٍ كبير لتعويض هذا العجز ومحاولة خطف بطاقة التأهل للنهائي.

ويقدم أرسنال تحت قيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا موسماً استثنائياً، حيث لا يزال الفريق ينافس بقوة على أربع جبهات مختلفة، إذ يتربع على قمة الدوري الإنجليزي ، كما أنهى مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا في الصدارة محققا العلامة الكاملة بثمانية انتصارات متتالية، ووصل إلى دور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي، وهم الآن على مسافة قريبة من تأمين مكانه في نهائي كأس الرابطة.

وعانى أرسنال من تراجع طفيف في النتائج المحلية بعد التعادل سلبياً مع نوتينجهام فورست والخسارة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2 /3 في ملعب الإمارات، لكنه استعاد إتزانه بشكل رائع بفوز عريض على ليدز يونايتد برباعية نظيفة في ملعب إيلاند رود في آخر ظهور له.

ويسعى أرسنال الآن للبناء على هذا الانتصار وحجز مكانه في النهائي سعياً لتحقيق أول ألقاب الموسم، لكن سيتعين عليه أولا الدفاع عن أفضليته أمام تشيلسي الذي يمر بفترة جيدة من حيث الأداء والنتائج.

ومن جانبه، بدأ ليام روزينيور مدرب تشيلسي الجديد في كسب ثقة الجماهير بعد البداية المشككة في قدراته عقب رحيل إنزو ماريسكا، حيث قاد الفريق لتحقيق 6 انتصارات في أول 7 مباريات له في جميع المسابقات، وكانت الهزيمة الوحيدة هي التي تلقاها أمام أرسنال في ذهاب نصف النهائي.

ويدخل تشيلسي المباراة وفي جعبته 5 انتصارات متتالية، شملت فوزاً ثميناً على نابولي في إيطاليا ضمن دوري أبطال أوروبا، أعقبه فوز مثير في الدوري الإنجليزي على ويستهام يونايتد بنتيجة 3 /2 بعد العودة من التأخر بهدفين في الشوط الأول، وهو ما يمنح الفريق ثقة كبيرة في قدراته قبل لقاء الإياب.

ويصطدم طموح تشيلسي بسجل مخيب في المواجهات المباشرة الأخيرة مع أرسنال، حيث فشل الفريق في تحقيق أي فوز خلال آخر 10 لقاءات جمعت الطرفين في جميع المسابقات، بالإضافة إلى تعرضه لثلاث هزائم متتالية في ملعب الإمارات.

ويفتقد أرسنال خدمات ماكس دومان بسبب إصابة في الكاحل، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية بوكايو ساكا، وقد يغيب ميكيل ميرينو حتى نهاية الموسم بسبب مشكلة في القدم، ومن المحتمل أن يحافظ نوني مادويكي على مركزه في الجناح الأيمن في حال غياب ساكا، ليلعب بجوار مارتن أوديجارد وجابرييل مارتينلي وفيكتور جيوكيريس في الهجوم، بينما سيستمر مارتن زوبيمندي وديكلان رايس في خط الوسط.

وفي المقابل، يغيب عن تشيلسي كل من ليفي كولويل وتوسين أدارابيويو وداريو إيسوجو وروميو لافيا وجيمي جيتنز بسبب الإصابات، لكن من المتوقع أن يبدأ ويسلي فوفانا ومارك كوكوريلا وجواو بيدرو وريس جيمس بصفة أساسية بعد تأثيرهم الكبير كبدلاء في مباراة ويستهام الأخيرة.