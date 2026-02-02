قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر لـ صدى البلد : اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعيد فرز بعض الصناديق يدويا
تأييد حكم الإعدام لـ المتهمة بإنهاء حياة صغار قرية دلجا وزوجها في المنيا
بعد المؤبد ضد قاتله .. أسرة شاب تطلق الزغاريد أمام محكمة شبين الكوم | صور
تعاون مصري - سعودي مرتقب لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الإعلامي
جيروزاليم بوست: القاهرة فرضت شروطها على إسرائيل في ملف فتح معبر رفح
استقالة جراسيا من تدريب واتفورد بعد عودته لسبب صادم
قرعة كأس أمم آسيا 2027 في الدرعية بالسعودية
في مثل هذا اليوم .. مازيمبي يكتسح الإفريقي التونسي بثمانية نظيفة
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرسنال يسعي لحسم قمة لندن لبلوغ نهائي كأس رابطة المحترفين

ارسنال
ارسنال
عبدالحكيم أبو علم

يسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ارسنال إلى حسم مواجهته الصعبة علي ملعبه أمام تشيلسي في اياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، حيث يدخل أرسنال اللقاء متمتعاً بأفضلية التقدم بنتيجة 3 /2 التي حققها في لقاء الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج، وهو ما يضع تشيلسي أمام تحدٍ كبير لتعويض هذا العجز ومحاولة خطف بطاقة التأهل للنهائي.

ويقدم أرسنال تحت قيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا موسماً استثنائياً، حيث لا يزال الفريق ينافس بقوة على أربع جبهات مختلفة، إذ يتربع على قمة الدوري الإنجليزي ، كما أنهى مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا في الصدارة محققا العلامة الكاملة بثمانية انتصارات متتالية، ووصل إلى دور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي، وهم الآن على مسافة قريبة من تأمين مكانه في نهائي كأس الرابطة.

وعانى أرسنال من تراجع طفيف في النتائج المحلية بعد التعادل سلبياً مع نوتينجهام فورست والخسارة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2 /3 في ملعب الإمارات، لكنه استعاد إتزانه بشكل رائع بفوز عريض على ليدز يونايتد برباعية نظيفة في ملعب إيلاند رود في آخر ظهور له.

ويسعى أرسنال الآن للبناء على هذا الانتصار وحجز مكانه في النهائي سعياً لتحقيق أول ألقاب الموسم، لكن سيتعين عليه أولا الدفاع عن أفضليته أمام تشيلسي الذي يمر بفترة جيدة من حيث الأداء والنتائج.

ومن جانبه، بدأ ليام روزينيور مدرب تشيلسي الجديد في كسب ثقة الجماهير بعد البداية المشككة في قدراته عقب رحيل إنزو ماريسكا، حيث قاد الفريق لتحقيق 6 انتصارات في أول 7 مباريات له في جميع المسابقات، وكانت الهزيمة الوحيدة هي التي تلقاها أمام أرسنال في ذهاب نصف النهائي.

ويدخل تشيلسي المباراة وفي جعبته 5 انتصارات متتالية، شملت فوزاً ثميناً على نابولي في إيطاليا ضمن دوري أبطال أوروبا، أعقبه فوز مثير في الدوري الإنجليزي على ويستهام يونايتد بنتيجة 3 /2 بعد العودة من التأخر بهدفين في الشوط الأول، وهو ما يمنح الفريق ثقة كبيرة في قدراته قبل لقاء الإياب.

ويصطدم طموح تشيلسي بسجل مخيب في المواجهات المباشرة الأخيرة مع أرسنال، حيث فشل الفريق في تحقيق أي فوز خلال آخر 10 لقاءات جمعت الطرفين في جميع المسابقات، بالإضافة إلى تعرضه لثلاث هزائم متتالية في ملعب الإمارات.

ويفتقد أرسنال خدمات ماكس دومان بسبب إصابة في الكاحل، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية بوكايو ساكا، وقد يغيب ميكيل ميرينو حتى نهاية الموسم بسبب مشكلة في القدم، ومن المحتمل أن يحافظ نوني مادويكي على مركزه في الجناح الأيمن في حال غياب ساكا، ليلعب بجوار مارتن أوديجارد وجابرييل مارتينلي وفيكتور جيوكيريس في الهجوم، بينما سيستمر مارتن زوبيمندي وديكلان رايس في خط الوسط.

وفي المقابل، يغيب عن تشيلسي كل من ليفي كولويل وتوسين أدارابيويو وداريو إيسوجو وروميو لافيا وجيمي جيتنز بسبب الإصابات، لكن من المتوقع أن يبدأ ويسلي فوفانا ومارك كوكوريلا وجواو بيدرو وريس جيمس بصفة أساسية بعد تأثيرهم الكبير كبدلاء في مباراة ويستهام الأخيرة.

ارسنال تشيلسي كرة قدم بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة ملعب ستامفورد بريدج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

مؤتمر دعم حقوق المرأة

المحور الثالث بالجلسة الخامسة لمؤتمر دعم حقوق المرأة يناقش دور النساء في السلم والأمن

د. سحر نصر

سحر نصر : بيت الزكاة والصدقات قدَّم الدعم إلى 21 مليون مستفيد

مؤتمر الأزهر لحقوق المرأة يفتح نقاشًا موسعًا حول التمكين السياسي

مؤتمر الأزهر لحقوق المرأة يفتح نقاشًا موسعًا حول التمكين السياسي ودور الخطاب الرشيد

بالصور

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد