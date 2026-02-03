رسميا.. النصر السعودي يعلن تعاقده مع مهاجم الهلال

أعلن نادي النصر السعودي إتمام تعاقده رسميًا مع عبدالله الحمدان، لاعب الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة.

وأكد النصر عبر بيان رسمي نشره على حسابه بمنصة «إكس»، أن شركة نادي النصر وقعت عقدًا رسميًا مع نجم المنتخب السعودي عبدالله الحمدان، في صفقة انتقال حر، عقب الاتفاق الكامل على بنود التعاقد.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «اليوم»، يمتد عقد الحمدان مع النصر لمدة موسمين ونصف الموسم، بعد حسم كافة التفاصيل المتعلقة بانتقال اللاعب من صفوف الهلال إلى العالمي.

ويأتي انضمام الحمدان في إطار سعي إدارة النصر لتعزيز صفوف الفريق خلال المرحلة الحالية من الموسم، ودعم الخيارات الفنية قبل استكمال منافسات دوري روشن للمحترفين.

ويستعد فريق النصر لمواجهة الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري روشن، في اللقاء المقرر إقامته على ملعب الأول بارك.