قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشار خامنئي: أي مفاوضات ستكون محصورة بالنووي.. ونحذر من استهداف المرشد
أسعار الذهب الآن.. عيار 21 مفاجأة
رواتب النجوم في ليفربول.. صلاح يتصدر وإيزاك بين الأعلى رغم الإصابات
فرنسا تسحب كميات إضافية من حليب الأطفال بسبب «سم بكتيري»
الجيش السوداني: تمكنا من كسر الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
مشروع قانون بالبرتغال لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عامًا
ملفات منزل جيفري إبستين.. مراسلات سرية تكشف تفاصيل غامضة ..وشائعات تطال شخصيات عربية
رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران
الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبي في غزة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا
مصدر إيراني يكشف موقع تمركز حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. النصر السعودي يعلن تعاقده مع مهاجم الهلال

عبد الله الحمدان
عبد الله الحمدان
إسراء أشرف

أعلن نادي النصر السعودي إتمام تعاقده رسميًا مع عبدالله الحمدان، لاعب الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة.

وأكد النصر عبر بيان رسمي نشره على حسابه بمنصة «إكس»، أن شركة نادي النصر وقعت عقدًا رسميًا مع نجم المنتخب السعودي عبدالله الحمدان، في صفقة انتقال حر، عقب الاتفاق الكامل على بنود التعاقد.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «اليوم»، يمتد عقد الحمدان مع النصر لمدة موسمين ونصف الموسم، بعد حسم كافة التفاصيل المتعلقة بانتقال اللاعب من صفوف الهلال إلى العالمي.

ويأتي انضمام الحمدان في إطار سعي إدارة النصر لتعزيز صفوف الفريق خلال المرحلة الحالية من الموسم، ودعم الخيارات الفنية قبل استكمال منافسات دوري روشن للمحترفين.

ويستعد فريق النصر لمواجهة الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري روشن، في اللقاء المقرر إقامته على ملعب الأول بارك.

عبد الله الحمدان الحمدان النصر الهلال الدوري السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

محمود كهربا

تفاصيل ليلة القبض علي كهربا في مطار الكويت

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سيد عبد الحفيظ

مخطط وشيك.. سر انقلاب سيد عبد الحفيظ علي مدير التعاقدات في الأهلي

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

ترشيحاتنا

أرسنال وتشيلسي

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي في إياب نصف نهائي كأس كاراباو

صورة أرشيفية

أمن الغربية يحرر 195 مخالفة مرورية

صورة أرشيفية

محافظ الغربية يأمر بتنفيذ إزالة 14 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد

بالصور

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

بشرى
بشرى
بشرى

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر
هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر
هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

خطر التسمم.. هل يمكن للعسل تهدئة السعال مثل أدوية البرد؟

العسل و أدويه البرد
العسل و أدويه البرد
العسل و أدويه البرد

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد