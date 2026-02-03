قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
أخبار العالم

الصادرات الزراعية لليابان ترتفع إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.7 تريليون ين

الصادرات الزراعية لليابان ترتفع إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.7 تريليون ين
الصادرات الزراعية لليابان ترتفع إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.7 تريليون ين
أ ش أ

 ذكرت وزارة الزراعة اليابانية اليوم /الثلاثاء/ أن صادرات اليابان من المنتجات الزراعية والسمكية والأغذية ارتفعت إلى أكثر من 1.7 تريليون ين أو حوالي "10.9 مليار دولار أمريكي" في عام 2025، مسجلةً بذلك رقمًا قياسيًا للعام الـ13 على التوالي، وذلك في ظل تزايد شعبية المطبخ الياباني، المعروف باسم واشوكو، عالميًا.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم /الثلاثاء/، أن صادرات الشاي الأخضر تضاعفت مقارنةً بالعام السابق، في ظل ازدياد الوعي الصحي، كما بلغت صادرات 20 سلعة رئيسية، من بينها لحم البقر والأرز، مستويات قياسية، مما ساهم في زيادة سنوية قدرها 12.8%.

ومع ذلك، أشار البيان إلى أن هذا المعدل لم يحقق هدف الحكومة البالغ تريليوني ين، مع اعتبار الجهود المتواصلة لتطوير أسواق التصدير ضرورية، إذ تسعى الحكومة اليابانية إلى تحقيق صادرات بقيمة 5 تريليونات ين بحلول عام 2030.

وعلى مستوى الدول والمناطق، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الوجهات بقيمة 276.2 مليار ين، بزيادة قدرها 13.7%، مدفوعةً بالطلب القوي على الشاي الأخضر والمأكولات البحرية التي تُعتبر من الأطعمة الصحية، على الرغم من الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة منذ أبريل 2025.

جاءت هونج كونج في المرتبة الثانية بقيمة 222.8 مليار ين، تلتها تايوان بقيمة 181.2 مليار ين، بينما احتلت الصين، التي أعادت فرض تعليق استيراد المأكولات البحرية اليابانية وسط خلاف دبلوماسي، المرتبة الرابعة بقيمة 179.9 مليار ين.

وأوضح البيان أن الصادرات اليابانية إلى الصين شهدت ارتفاعًا لأول مرة منذ ثلاث سنوات، بنسبة 7.0%، مدفوعةً بزيادة ملحوظة في صادرات الأخشاب.

كما ارتفعت صادرات الأرز من حيث الحجم بنسبة 3.2% مقارنةً بالعام السابق لتصل إلى 46,573 طنًا. وقفزت صادرات الأرز المُعبأ والمُسبق الطهي بنسبة 21.8% لتصل إلى 2,950 طنًا، ويعود ذلك جزئيًا إلى زيادة الاستهلاك في المطاعم اليابانية العالمية.

وزارة الزراعة اليابانية صادرات اليابان المنتجات الزراعية والسمكية تزايد شعبية المطبخ الياباني المعروف باسم واشوكو عالميًا

