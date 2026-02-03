الصادرات الزراعية لليابان ترتفع إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.7 تريليون ين

ذكرت وزارة الزراعة اليابانية اليوم /الثلاثاء/ أن صادرات اليابان من المنتجات الزراعية والسمكية والأغذية ارتفعت إلى أكثر من 1.7 تريليون ين أو حوالي "10.9 مليار دولار أمريكي" في عام 2025، مسجلةً بذلك رقمًا قياسيًا للعام الـ13 على التوالي، وذلك في ظل تزايد شعبية المطبخ الياباني، المعروف باسم واشوكو، عالميًا.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم /الثلاثاء/، أن صادرات الشاي الأخضر تضاعفت مقارنةً بالعام السابق، في ظل ازدياد الوعي الصحي، كما بلغت صادرات 20 سلعة رئيسية، من بينها لحم البقر والأرز، مستويات قياسية، مما ساهم في زيادة سنوية قدرها 12.8%.

ومع ذلك، أشار البيان إلى أن هذا المعدل لم يحقق هدف الحكومة البالغ تريليوني ين، مع اعتبار الجهود المتواصلة لتطوير أسواق التصدير ضرورية، إذ تسعى الحكومة اليابانية إلى تحقيق صادرات بقيمة 5 تريليونات ين بحلول عام 2030.

وعلى مستوى الدول والمناطق، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الوجهات بقيمة 276.2 مليار ين، بزيادة قدرها 13.7%، مدفوعةً بالطلب القوي على الشاي الأخضر والمأكولات البحرية التي تُعتبر من الأطعمة الصحية، على الرغم من الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة منذ أبريل 2025.

جاءت هونج كونج في المرتبة الثانية بقيمة 222.8 مليار ين، تلتها تايوان بقيمة 181.2 مليار ين، بينما احتلت الصين، التي أعادت فرض تعليق استيراد المأكولات البحرية اليابانية وسط خلاف دبلوماسي، المرتبة الرابعة بقيمة 179.9 مليار ين.

وأوضح البيان أن الصادرات اليابانية إلى الصين شهدت ارتفاعًا لأول مرة منذ ثلاث سنوات، بنسبة 7.0%، مدفوعةً بزيادة ملحوظة في صادرات الأخشاب.

كما ارتفعت صادرات الأرز من حيث الحجم بنسبة 3.2% مقارنةً بالعام السابق لتصل إلى 46,573 طنًا. وقفزت صادرات الأرز المُعبأ والمُسبق الطهي بنسبة 21.8% لتصل إلى 2,950 طنًا، ويعود ذلك جزئيًا إلى زيادة الاستهلاك في المطاعم اليابانية العالمية.