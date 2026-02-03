قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

داخلية غزة : القطاع استقبل 12 فلسطينيا في ساعة متأخرة من الليل

معبر رفح
معبر رفح
محمود نوفل


أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة استقبال القطاع 12 فلسطينيا في ساعة متأخرة من الليل، وهم 9 نساء و3 أطفال.

وأشارت داخلية غزة في بيان لها إلى أنه تم تقديم الرعاية الفورية لهم وإتمام إجراءات الوصول .

وشددت داخلية غزة في بيانها على أنها تتابع عمل معبر رفح بعد إعادة فتحه أمس الإثنين، مشيرة إلى أنه غادر قطاع غزة 8 مواطنين من المرضى ومرافقيهم.

ووصلت الدفعة الثانية من المواطنين الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة إلى معبر رفح البري من الجانب المصري، صباح يوم الثلاثاء، تمهيدا لدخولهم إلى القطاع.

تأتي هذه التطورات بعد الإعلان الرسمي عن افتتاح المعبر أمام حركة الأفراد والحالات الإنسانية، عقب نجاح "يوم التشغيل التجريبي" الذي جرى يوم الأحد الماضي لاختبار الإجراءات اللوجستية والأمنية لضمان انسيابية الحركة بين الجانبين.

نحو الأراضي المصرية
تتزامن عودة العالقين مع استمرار الجهود الطبية الميدانية التي بدأت صباح يوم الإثنين، حيث شرعت الطواقم في نقل الدفعة الأولى من الجرحى والمصابين من قطاع غزة نحو الأراضي المصرية لتلقي العلاج، إذ تتحرك سيارات الإسعاف بين نقطتي الاستلام والتسليم وفق تنسيق مكثف بين جمعية الهلال الأحمر والمنظمات الدولية، لا سيما في ظل وجود قوائم طويلة تضم آلاف الحالات التي تتطلب تدخلات جراحية دقيقة خارج المشافي المحلية التي تعاني نقصا حادا في الموارد.

ورغم هذه الانفراجة الجزئية، لا تزال الحركة على المعبر تخضع لقيود أمنية وتنظيمية صارمة، حيث يتم التقيد بأعداد محددة للمسافرين يوميا، بما فيهم حملة الجنسيات الأجنبية وأصحاب التنسيقات الخاصة، فيما تسعى الطواقم الميدانية جاهدة لتسريع تدقيق القوائم لضمان وصول المصابين إلى وجهاتهم العلاجية في أقصر وقت ممكن، مع الحفاظ على سلامة الإجراءات التي تمنع عرقلة حركة العبور.

معبر رفح داخلية غزة قطاع غزة الهلال الأحمر الأراضي المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

كهربا

اتحبست عشان مستحقاتي.. كهربا يكشف تفاصيل صادمة عن أزمته في الكويت

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

ترشيحاتنا

صلاح علوى

صلاح علوي ضمن أفضل 10 قادة يشكلون مستقبل صناعة العلاقات العامة في مصر

كيا

كيا تصلح ميزة يكرهها جميع السائقين في سياراتهم الحديثة

كي فان

طرح أول شاحنة كهربائية من إنتاج العمالقة "تويوتا دايهاتسو سوزوكي"

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بمنيا القمح بتخفيضات 30 ٪

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

خريطة ألوان شتاء 2026.. 5 اختيارات تريندي لإطلالة مميزة كل يوم

لون
لون
لون

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

بشرى
بشرى
بشرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد