داخلية غزة : القطاع استقبل 12 فلسطينيا في ساعة متأخرة من الليل



أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة استقبال القطاع 12 فلسطينيا في ساعة متأخرة من الليل، وهم 9 نساء و3 أطفال.

وأشارت داخلية غزة في بيان لها إلى أنه تم تقديم الرعاية الفورية لهم وإتمام إجراءات الوصول .

وشددت داخلية غزة في بيانها على أنها تتابع عمل معبر رفح بعد إعادة فتحه أمس الإثنين، مشيرة إلى أنه غادر قطاع غزة 8 مواطنين من المرضى ومرافقيهم.

ووصلت الدفعة الثانية من المواطنين الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة إلى معبر رفح البري من الجانب المصري، صباح يوم الثلاثاء، تمهيدا لدخولهم إلى القطاع.

تأتي هذه التطورات بعد الإعلان الرسمي عن افتتاح المعبر أمام حركة الأفراد والحالات الإنسانية، عقب نجاح "يوم التشغيل التجريبي" الذي جرى يوم الأحد الماضي لاختبار الإجراءات اللوجستية والأمنية لضمان انسيابية الحركة بين الجانبين.

نحو الأراضي المصرية

تتزامن عودة العالقين مع استمرار الجهود الطبية الميدانية التي بدأت صباح يوم الإثنين، حيث شرعت الطواقم في نقل الدفعة الأولى من الجرحى والمصابين من قطاع غزة نحو الأراضي المصرية لتلقي العلاج، إذ تتحرك سيارات الإسعاف بين نقطتي الاستلام والتسليم وفق تنسيق مكثف بين جمعية الهلال الأحمر والمنظمات الدولية، لا سيما في ظل وجود قوائم طويلة تضم آلاف الحالات التي تتطلب تدخلات جراحية دقيقة خارج المشافي المحلية التي تعاني نقصا حادا في الموارد.

ورغم هذه الانفراجة الجزئية، لا تزال الحركة على المعبر تخضع لقيود أمنية وتنظيمية صارمة، حيث يتم التقيد بأعداد محددة للمسافرين يوميا، بما فيهم حملة الجنسيات الأجنبية وأصحاب التنسيقات الخاصة، فيما تسعى الطواقم الميدانية جاهدة لتسريع تدقيق القوائم لضمان وصول المصابين إلى وجهاتهم العلاجية في أقصر وقت ممكن، مع الحفاظ على سلامة الإجراءات التي تمنع عرقلة حركة العبور.