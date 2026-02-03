قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل مازال ملاذا آمانا؟..خبير يكشف توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة
وصول دفعة ثانية من الفلسطينيين العائدين لغزة.. والاحتلال يطلق نيرانه بخانيونس
لحظة وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح.. فيديو وصور
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026| فيديو
فضيحة في إسرائيل.. اعتقال مسئولين بتهمة اختلاس تبرعات الحرب على غزة
الذهب يرتفع عالميا بأكثر من 3% لتعوض الخسائر الحادة
خلال الليل.. روسيا تشن هجوما على أوكرانيا بـ 450 مسيرة وأكثر من 60 صاروخا
وزير الزراعة يوجه بتخفيض أسعار البطاطس والبيض بمعرض المتحف الزراعي| تفاصيل
مطالب برفعها 20%.. موعد زيادة المعاشات 2026
ترامب يهدد بمقاضاة تريفور نوح بسبب "نكتة" عن إبستين
وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح لإنهاء إجراءات الدخول إلى قطاع غزة
الرئيس التركي أردوغان يبدأ اليوم جولة عربية تشمل السعودية ومصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شفيق التلولي: الفلسطينيون يصرون على العودة إلى غزة.. ومعبر رفح رمز إرادة البقاء

معبر رفح
معبر رفح
البهى عمرو

قال الدكتور شفيق التلولي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إن الفلسطيني لا يزال متمسكاً بحق العودة إلى أرضه التي هُجر منها عام 1948، مؤكداً أن هذه العودة تجسّد عبقرية البقاء التي تحلى بها الفلسطيني على مدار أكثر من 100 عام، وتثبت رفضه المستمر لأي سياسات تهجير أو اقتلاع من أرضه.

وأوضح التلولي، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد موافي على قناة القاهرة الإخبارية، أن الفلسطينيين، رغم تقديرهم وامتنانهم لمصر التي احتضنتهم على مدار السنوات، يصرون على العودة إلى غزة تحديداً، رفضاً لأي محاولات لإجبارهم على الهجرة، سواء طوعية أو قسرية، مؤكداً أن الفلسطيني لا وطن له إلا وطنه.

وأشار إلى أن فتح معبر رفح من كلا الجانبين يعد انتصاراً للإرادة العربية بقيادة مصر، ويحقق بعداً إنسانياً أساسياً، حيث يمثل المعبر حياة للفلسطيني، سواء من الناحية الإنسانية أو السياسية.

ولفت التلولي إلى أن حركة المعبر تشمل الاتجاهين، إذ يتمكن المواطنون العالقون من العودة إلى غزة، في حين يتم نقل المرضى والمصابين إلى مستشفيات العريش في مصر، مؤكداً أن هذا هو الحق الطبيعي الذي يجب أن يكون.

الفلسطينيون غزة معبر رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

محمود حجازي

حجز الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة بفندق شهير للتحريات

محمود كهربا

تفاصيل ليلة القبض علي كهربا في مطار الكويت

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أدعية ليلة النصف من شعبان

أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح

وفاة زوجة ونجل رئيس بالمحكمة الاقتصادية بأسيوط وإصابته في حادث انقلاب سيارة

وفاة زوجة ونجل رئيس بالمحكمة الاقتصادية بأسيوط وإصابته في حادث انقلاب سيارة

الذهب

شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل

سيد عبد الحفيظ

مخطط وشيك.. سر انقلاب سيد عبد الحفيظ علي مدير التعاقدات في الأهلي

ترشيحاتنا

الأهلي

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

كريم بنزيما

أرحل برأس مرفوعة.. كريم بنزيما يوجه رسالة إلى جماهير اتحاد جدة

دونجا

استغني عن 7 ملايين جنيه.. تفاصيل جديدة في صفقة دونجا

بالصور

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

فيديو

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

جهاد البنا

حلم ما كملش.. قصة وفاة نجل جهاد البنا تشعل تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد