شفيق التلولي: الفلسطينيون يصرون على العودة إلى غزة.. ومعبر رفح رمز إرادة البقاء

قال الدكتور شفيق التلولي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إن الفلسطيني لا يزال متمسكاً بحق العودة إلى أرضه التي هُجر منها عام 1948، مؤكداً أن هذه العودة تجسّد عبقرية البقاء التي تحلى بها الفلسطيني على مدار أكثر من 100 عام، وتثبت رفضه المستمر لأي سياسات تهجير أو اقتلاع من أرضه.

وأوضح التلولي، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد موافي على قناة القاهرة الإخبارية، أن الفلسطينيين، رغم تقديرهم وامتنانهم لمصر التي احتضنتهم على مدار السنوات، يصرون على العودة إلى غزة تحديداً، رفضاً لأي محاولات لإجبارهم على الهجرة، سواء طوعية أو قسرية، مؤكداً أن الفلسطيني لا وطن له إلا وطنه.

وأشار إلى أن فتح معبر رفح من كلا الجانبين يعد انتصاراً للإرادة العربية بقيادة مصر، ويحقق بعداً إنسانياً أساسياً، حيث يمثل المعبر حياة للفلسطيني، سواء من الناحية الإنسانية أو السياسية.

ولفت التلولي إلى أن حركة المعبر تشمل الاتجاهين، إذ يتمكن المواطنون العالقون من العودة إلى غزة، في حين يتم نقل المرضى والمصابين إلى مستشفيات العريش في مصر، مؤكداً أن هذا هو الحق الطبيعي الذي يجب أن يكون.