مستشار خامنئي: أي مفاوضات ستكون محصورة بالنووي.. ونحذر من استهداف المرشد
أسعار الذهب الآن.. عيار 21 مفاجأة
رواتب النجوم في ليفربول.. صلاح يتصدر وإيزاك بين الأعلى رغم الإصابات
فرنسا تسحب كميات إضافية من حليب الأطفال بسبب «سم بكتيري»
الجيش السوداني: تمكنا من كسر الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
مشروع قانون بالبرتغال لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عامًا
ملفات منزل جيفري إبستين.. مراسلات سرية تكشف تفاصيل غامضة ..وشائعات تطال شخصيات عربية
رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران
الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبي في غزة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا
مصدر إيراني يكشف موقع تمركز حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

قرقاش: الشرق الأوسط لا يتحمل مواجهة بين واشنطن وطهران.. وإيران بحاجة لاتفاق نووي

قرقاش: الشرق الأوسط لا يتحمل مواجهة بين واشنطن وطهران.. وإيران بحاجة لاتفاق نووي
قرقاش: الشرق الأوسط لا يتحمل مواجهة بين واشنطن وطهران.. وإيران بحاجة لاتفاق نووي
أ ش أ

قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن منطقة الشرق الأوسط لا تتحمل مواجهة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، مشددًا على ضرورة أن تتوصل (طهران) إلى اتفاق نووي مع (واشنطن).

وأضاف قرقاش، خلال جلسة ضمن القمة العالمية للحكومات اليوم الثلاثاء، أن "بحث القضايا الرئيسية مثل البرنامج النووي مع إيران أمر ضروري"، مؤكدًا أن إيران بحاجة إلى إعادة بناء اقتصادها.

بدوره، أكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات ورئيس القمة العالمية للحكومات 2026، أن الذكاء الاصطناعي بات شريكا في التفكير، مشيرا إلى أنه سيعمل مع العقل البشري لا بدلا عنه.

وأوضح القرقاوي، خلال كلمته في افتتاح القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، أن العالم يقف اليوم أمام مرحلة مفصلية غير مسبوقة في تاريخ البشرية، لا تتعلق بتغيرات صناعية أو تكنولوجية فقط، بل بإعادة تعريف قدرات الإنسان نفسه، مشددا على أن أخطر ما قد يحدث ليس تأخر الحكومات عن التكنولوجيا، بل تأخرها عن الإنسان.

أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط مواجهة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران اتفاق نووي مع واشنطن

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

محمود كهربا

تفاصيل ليلة القبض علي كهربا في مطار الكويت

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سيد عبد الحفيظ

مخطط وشيك.. سر انقلاب سيد عبد الحفيظ علي مدير التعاقدات في الأهلي

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

صيام التطوع

حكم من أفطر متعمدًا في صيام التطوع وهل يجب قضاؤه؟.. الإفتاء تحسم الجدل

صيام النصف من شعبان

هل يجوز صيام النصف من شعبان اليوم الثلاثاء فقط؟.. الشرط ليس صحيحا

النصف من شعبان

ماذا يفعل من فاته ليلة النصف من شعبان؟ .. أمامك فرصة للمغرب

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

بشرى
بشرى
بشرى

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر
هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر
هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

خطر التسمم.. هل يمكن للعسل تهدئة السعال مثل أدوية البرد؟

العسل و أدويه البرد
العسل و أدويه البرد
العسل و أدويه البرد

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

