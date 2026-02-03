قرقاش: الشرق الأوسط لا يتحمل مواجهة بين واشنطن وطهران.. وإيران بحاجة لاتفاق نووي

قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن منطقة الشرق الأوسط لا تتحمل مواجهة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، مشددًا على ضرورة أن تتوصل (طهران) إلى اتفاق نووي مع (واشنطن).

وأضاف قرقاش، خلال جلسة ضمن القمة العالمية للحكومات اليوم الثلاثاء، أن "بحث القضايا الرئيسية مثل البرنامج النووي مع إيران أمر ضروري"، مؤكدًا أن إيران بحاجة إلى إعادة بناء اقتصادها.

بدوره، أكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات ورئيس القمة العالمية للحكومات 2026، أن الذكاء الاصطناعي بات شريكا في التفكير، مشيرا إلى أنه سيعمل مع العقل البشري لا بدلا عنه.

وأوضح القرقاوي، خلال كلمته في افتتاح القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، أن العالم يقف اليوم أمام مرحلة مفصلية غير مسبوقة في تاريخ البشرية، لا تتعلق بتغيرات صناعية أو تكنولوجية فقط، بل بإعادة تعريف قدرات الإنسان نفسه، مشددا على أن أخطر ما قد يحدث ليس تأخر الحكومات عن التكنولوجيا، بل تأخرها عن الإنسان.