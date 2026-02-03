أذان المغرب لصائمي النصف من شعبان.. ودعاء الرسول عند الإفطار

اذان المغرب ، أصبح أذان المغرب محل بحث الكثيرين على محرك البحث العالمي جوجل اليوم، الثلاثاء، وذلك فى النصف من شعبان ثالث الأيام البيض من شعبان.

ويبحث الكثير من الصائمين عن موعد أذان المغرب لمعرفة موعد الإفطار، واستغلال هذا التوقيت وبالتحديد قبل أذان المغرب بعشر دقائق على الأقل في الدعاء والاستغفار، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): “دعوة الصائم مستجابة”، فعلينا أن نغتنم هذا الوقت وندعو بكل ما نتمناه، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.

أذان المغرب فى القاهرة

و يؤذن لصلاة المغرب فى تمام الساعة ٥:٣٤ م، ويتبقى ٧ ساعات ونصف على موعد أذان المغرب فى النصف من شعبان ثالث الأيام البيض.

أذان المغرب فى المحافظات

أسوان ٥:٣٦

الإسكندرية ٥:٣٧

مرسى مطروح ٥:٤٨

الواحات ٥:٤٦

شرم الشيخ ٥:٢٤

قنا ٥:٣٤

دعاء الرسول عند الإفطار

هو من الأدعية المستحبة لأنه من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وكان من دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى".

دعاء يجمع خيري الدنيا والآخرة

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ [مَا اسْتَعَاذَ بِكَ] [مِنْهُ] عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا )