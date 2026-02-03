قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور يناير 2026 بنسبة نجاح 87,89%
مستشار خامنئي: أي مفاوضات ستكون محصورة بالنووي.. ونحذر من استهداف المرشد
أسعار الذهب الآن.. عيار 21 مفاجأة
رواتب النجوم في ليفربول.. صلاح يتصدر وإيزاك بين الأعلى رغم الإصابات
فرنسا تسحب كميات إضافية من حليب الأطفال بسبب «سم بكتيري»
الجيش السوداني: تمكنا من كسر الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
مشروع قانون بالبرتغال لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عامًا
ملفات منزل جيفري إبستين.. مراسلات سرية تكشف تفاصيل غامضة ..وشائعات تطال شخصيات عربية
رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران
الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبي في غزة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والبنك

محمد سمير

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى استاد القاهرة الدولي، حيث يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مهمة أمام نظيره البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في صراع القمة والمراكز المتقدمة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب كبير من جماهير الأهلي، التي تمني النفس بمواصلة الانتصارات وتقليص الفارق مع فرق المقدمة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

ترتيب الدوري قبل المباراة

ويشهد جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والبنك الأهلي منافسة قوية في المراكز الأولى، حيث يتصدر سيراميكا كليوباترا الترتيب برصيد 32 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 26 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة فقط عن الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

وفي المراكز التالية، يأتي المصري البورسعيدي وزد ووادي دجلة برصيد 23 نقطة لكل فريق، ثم سموحة في المركز الثامن برصيد 22 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 20 نقطة، متساويًا مع فيوتشر صاحب المركز العاشر.

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بعد خوض 13 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات، وتعادل في 5 مواجهات، وتلقى هزيمة واحدة فقط. 

وسجل لاعبو الأهلي 23 هدفًا، مقابل استقبال 14 هدفًا، في مشوار يعكس قوة هجومية واضحة، مع بعض التحديات الدفاعية التي يسعى الجهاز الفني لمعالجتها.

ويأمل المارد الأحمر في حصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة الضغط على ثنائي الصدارة، واستغلال أي تعثر محتمل للمنافسين في الجولات المقبلة.

على الجانب الآخر، يخوض فريق البنك الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما قدم مستويات متوازنة منذ بداية الموسم، ويحتل المركز التاسع برصيد 20 نقطة، جمعها من 4 انتصارات و8 تعادلات مقابل خسارتين فقط.

ويسعى البنك الأهلي للخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي، من أجل تعزيز موقعه في جدول الترتيب، والاقتراب أكثر من المراكز المتقدمة، معتمدًا على التنظيم الدفاعي الجيد والانضباط التكتيكي.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعًا فنيًا قويًا داخل الملعب، حيث يسعى الأهلي لفرض أسلوبه الهجومي مبكرًا وحسم اللقاء، بينما يراهن البنك الأهلي على غلق المساحات والاعتماد على الهجمات المرتدة لإرباك حسابات القلعة الحمراء.


 

