مصدر إيراني يكشف موقع تمركز حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»

نقلت وكالة “فارس” عن مصدر مطلع في الاستخبارات العسكرية الإيرانية القول إن حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"، إلى جانب بعض المدمرات والغواصات المرافقة لها، تتمركز حاليًا بالقرب من خليج عدن، شرق جزيرة سقطرى جنوب اليمن.

كما يتمركز الأسطول على بعد حوالي 1400 كيلومتر من ميناء تشابهار جنوب شرق إيران، بحسب تصريحات المصدر ذاته.

وخلال الأيام القليلة الماضية، هددت إيران بأن الهجمات الأمريكية ستُعرّض غرب آسيا لخطر جسيم يتمثل في اندلاع حرب إقليمية، وستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية لتتجاوز 150 دولارًا.

فيما صرح اللواء موسوي، رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، رسميًا أمس، الاثنين، بأن العقيدة العسكرية الإيرانية قد تغيرت إلى العقيدة الهجومية.