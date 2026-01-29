قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

أبراهام لينكولن تهدد إيران.. أسرار الحاملة التي ضربت العراق والسودان

إسراء عبدالمطلب

تستمر حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس أبراهام لينكولن» في لعب دور محوري ضمن استراتيجيات القوة البحرية الأمريكية في مناطق النزاعات حول العالم. 

وقد أثارت الحاملة جدلاً واسعًا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأسطول المتجه نحو إيران ينتظر أوامره لتنفيذ أي ضربة محتملة. 

وتأتي هذه الخطوة في ظل توترات متزايدة بين واشنطن وطهران، وسط ردود فعل إيرانية تضمنت نشر جداريات تهديدية ضمن العاصمة تظهر حاملة طائرات متضررة وجثث، في مؤشر على التوتر المتصاعد.

حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن

حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»

تعد أبراهام لينكولن إحدى أكبر حاملات الطائرات الأمريكية وأكثرها قوة، بطول 333 مترًا وعرض 77 مترًا، ووزن يفوق 104 آلاف طن.

تمتلك القدرة على استيعاب 90 طائرة، ومساحة طيران تبلغ 18,900 متر مربع. وتعمل بالطاقة النووية عبر مفاعلين، يمنحانها القدرة على الإبحار دون الحاجة للوقود لمدة تصل إلى 20 عامًا، بسرعة تصل إلى 56 كيلومترًا في الساعة. 

ويبلغ عدد طاقمها 5,680 فردًا، منهم 3,200 من البحرية و2,480 من القوات الجوية. كما زُودت بأنظمة رادار ثنائية وثلاثية الأبعاد، ومنصات دفاعية صاروخية ضد الصواريخ والطائرات، إلى جانب أنظمة صواريخ أرض-جو متقدمة.

تاريخ مشاركاتها في الشرق الأوسط

حملت أبراهام لينكولن إرثًا طويلًا من العمليات العسكرية في الشرق الأوسط. فقد شاركت في عاصفة الصحراء عام 1991 لتحرير الكويت، واستهدفت مصنع الشفاء في السودان عام 1998 بذريعة إنتاج أسلحة كيميائية، بالإضافة إلى دورها في غزو أفغانستان عام 2001 وغزو العراق عام 2003. 

كما دعمت الحاملة العمليات ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا خلال 2019 و2024 تحت عمليات «العزم الصلب»، مؤكدة مكانتها كأداة رئيسية للقوة الأمريكية في المنطقة.

التحليل والأهمية الاستراتيجية

تجسد أبراهام لينكولن قدرة الولايات المتحدة على توجيه قوة بحرية ضخمة بسرعة وفعالية، بما يتيح لها التأثير على مسارات النزاعات والسياسات الإقليمية. 

ومع تحركاتها الأخيرة نحو إيران، تعكس الحاملة ليس فقط الأبعاد العسكرية للولايات المتحدة، بل أيضًا رسائل سياسية قوية للضغط على خصومها الإقليميين. قدرتها على العمل المستمر دون إعادة تزويد بالوقود لفترات طويلة تعطيها ميزة استراتيجية غير مسبوقة، تجعلها أحد أهم أدوات الردع والوجود الأمريكي في المياه الدولية والمناطق الساخنة حول العالم.

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس أبراهام لينكولن ترامب إيران الشرق الأوسط

