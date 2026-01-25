وسائل إعلام عبرية: حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن تقترب من الشرق الأوسط

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن تقترب من الشرق الأوسط، منوهة بأن قرار واشنطن بالهجوم على إيران أصبح وشيكا.

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس تحريك قوة بحرية تضم حاملة الطائرات «إبراهام لينكولن»، وقطعاً قتالية، باتجاه الشرق الأوسط.

وشدد ترامب على أنه يفضّل عدم اللجوء إلى استخدام القوة، لكنه أبقى الخيار العسكري مطروحاً في حال اتخذت طهران خطوات يعدّها «تهديداً مباشراً»، مشترطاً ألا تستأنف طهران أي مسار نووي يقترب من العتبة العسكرية، وألا تمضي في إعدامات تطول متظاهرين.