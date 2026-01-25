ملك البحرين: حريصون على تعزيز التعاون مع أذربيجان في مختلف المجالات

أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالعلاقات الثنائية الوثيقة وروابط الصداقة التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية أذربيجان ، والحرص الدائم على مواصلة تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات .

جاء ذلك خلال استقباله في قصر القضيبية، اليوم الأحد، بحضور ولي العهد الأمير سلمان رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان الدكتورة جافاروفا التي تقوم بزيارة للمملكة، للمشاركة في أعمال الجلسة العامة السادسة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية التي تستضيفها مملكة البحرين.. حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

ونوه ملك البحرين، خلال اللقاء، بأهمية مثل هذه الزيارات التي تسهم في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين السلطتين التشريعية في البلدين، والاستفادة من التجارب والخبرات فيما يخص العمل التشريعي بما يخدم الأهداف والتطلعات المشتركة، مثنيًا على الإنجازات المهمة التي حققتها السلطة التشريعية في مملكة البحرين في مختلف أوجه الحياة لكل ما فيه تقدم المملكة وازدهار شعبها الكريم.

من جانبها.. أعربت رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية أذربيجان الشقيقة، عن خالص الشكر والتقدير لملك البحرين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنةً دوره فيما تشهده علاقات التعاون الطيبة بين البلدين من تطور ونمو على كل الأصعدة ، بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين.