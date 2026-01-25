استشهاد فلسطيني في استهداف الاحتلال الإسرائيلي حي التفاح شرق مدينة غزة

استشهد شاب فلسطيني إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للأهالي في شارع الحجر بحي التفاح شرق مدينة غزة.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم، الأحد، بوصول شهيد يبلغ من العمر 41 عاماً إلى مستشفى ناصر الطبي إثر إصابته بطلق ناري طائش من الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الإقليمي جنوب المدينة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كفر مالك شمال شرق مدينة رام الله، كما نصب مستوطنون خيمة قرب أحد المنازل في جبل جوهر شرق الخليل، تمهيدا لتوسيع مستوطنة "حفات جاد"، فيما واصلوا اعتداءاتهم المتكررة على أصحاب المنزل والفلسطينيين في المنطقة.