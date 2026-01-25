قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي وطرق السداد الإلكتروني بسهولة
دوري روشن السعودي .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الفتح والفيحاء
إيجاس والشركة المشتركة لمشروع حقل ظهر تنفيان مزاعم وقف برنامج الحفر بالحقل
شعبة الاتصالات: أسعار الموبايلات محلية الصنع أغلى من المستوردة
تصنيفات دولية: مصر تحقق تقدما ملحوظا في مؤشرات الأمن والسلامة الدولية خلال عقد من الزمن
مباراة مجنونة.. مانشستر يونايتد يهزم أرسنال 3-2 ويقتحم المربع الذهبي في البريميرليج
بنشرقي ساعدني.. تصريحات نارية لـ يوسف بلعمري صفقة الأهلي السوبر
نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور
مصر ترفض طلب إيني الإيطالية زيادة سعر الغاز الجديد لحقل ظُهر بنسبة 54%
بعثة مصرية - صينية تعلن الكشف عن بحيرة مقدسة في معبد مونتو بالكرنك| صور
موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا لـ اليد
أسعار تبدء من جنيه و20 كتاب بـ100 جنيه.. إقبال كثيف على جناح الهيئة العامة للكتاب
أخبار العالم

جيش الاحتلال يبدأ عملية شمالي غزة لاستعادة رفات الأسير الأخير

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له مساء اليوم الأحد، انطلاق عملية مركزة في منطقة الخط الأصفر شمالي قطاع غزة بهدف استعادة رفات الأسير الأخير.


 

وقال الجيش في البيان: "بدأت قوات الجيش الإسرائيلي في القيادة الجنوبية عملية مركزة في منطقة الخط الأصفر شمال قطاع غزة، بهدف استعادة جثمان المختطف الأخير في قطاع غزة الرقيب أول ران غويلي".


 

وأكد الجيش أنه سيواصل تشغيل جميع الجهود حتى استعادة الرقيب أول ران غويلي ليوارى الثرى في إسرائيل.


 

ودعا المتحدث باسم الجيش الجمهور إلى الامتناع عن نشر الشائعات والأخبار غير المستندة إلى معلومات موثوقة والتي قد تضر بعائلة غويلي وبالجهود المبذولة لاستعادته".



 

و في سياق متصل، أفاد مكتب رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه ومنذ نهاية الأسبوع تنفّذ قوات الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق للبحث عن جثة الرقيب أول راني غويلي.


 

و أضاف المكتب بأن العملية تُجرى في مقبرة شمال قطاع غزة، وتشمل أعمال تمشيط مكثفة مع استنفاد كامل المعلومات الاستخبارية المتوافرة لديهم، موضحا أن ذلك سيستمر هذا الجهد ما دعت الحاجة.


 

و أكد مكتب نتنياهو على أن تل أبيب مصمّمة على إعادة راني غويلي إلى مثواه الأخير في إسرائيل.

جيش الإحتلال الإسرائيلي الخط الأصفر غزة الأسير

