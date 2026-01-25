جيش الاحتلال يبدأ عملية شمالي غزة لاستعادة رفات الأسير الأخير

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له مساء اليوم الأحد، انطلاق عملية مركزة في منطقة الخط الأصفر شمالي قطاع غزة بهدف استعادة رفات الأسير الأخير.





وقال الجيش في البيان: "بدأت قوات الجيش الإسرائيلي في القيادة الجنوبية عملية مركزة في منطقة الخط الأصفر شمال قطاع غزة، بهدف استعادة جثمان المختطف الأخير في قطاع غزة الرقيب أول ران غويلي".





وأكد الجيش أنه سيواصل تشغيل جميع الجهود حتى استعادة الرقيب أول ران غويلي ليوارى الثرى في إسرائيل.





ودعا المتحدث باسم الجيش الجمهور إلى الامتناع عن نشر الشائعات والأخبار غير المستندة إلى معلومات موثوقة والتي قد تضر بعائلة غويلي وبالجهود المبذولة لاستعادته".







و في سياق متصل، أفاد مكتب رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه ومنذ نهاية الأسبوع تنفّذ قوات الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق للبحث عن جثة الرقيب أول راني غويلي.





و أضاف المكتب بأن العملية تُجرى في مقبرة شمال قطاع غزة، وتشمل أعمال تمشيط مكثفة مع استنفاد كامل المعلومات الاستخبارية المتوافرة لديهم، موضحا أن ذلك سيستمر هذا الجهد ما دعت الحاجة.





و أكد مكتب نتنياهو على أن تل أبيب مصمّمة على إعادة راني غويلي إلى مثواه الأخير في إسرائيل.