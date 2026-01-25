انقطاع الكهرباء يحول أكبر قاعدة بحرية روسية إلى مولدات طوارئ

أعلنت السلطات الروسية أن القاعدة البحرية الرئيسية للأسطول الشمالي في مدينة سيفيرومورسك، الأكبر من نوعها في البلاد، اضطرت إلى الاعتماد على مولدات الطوارئ بعد انهيار خطوط الكهرباء القديمة نتيجة موجة طقس شتوي قاسية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي والتدفئة عن العديد من المنازل.



ووفقًا لوكالة رويترز، أفاد أندريه تشيبيس، حاكم منطقة مورمانسك، مساء الجمعة، بأن مدينتي مورمانسك وسيفيرومورسك شهدتا انقطاعًا واسعًا للكهرباء بعد انهيار خمسة أبراج كهرباء قديمة، بعضها يعود للستينيات والثمانينيات، على بُعد نحو سبعة كيلومترات من مورمانسك.



من جانبه، أوضح فلاديمير إيفمينكوف، رئيس مدينة سيفيرومورسك، أن سفن الأسطول الشمالي الراسية في الميناء تحولت إلى وضع الطاقة المستقلة لتوفير الكهرباء، في انتظار استكمال أعمال الإصلاح.



وتعد سيفيرومورسك مدينة مغلقة تخضع لإجراءات أمنية مشددة، إذ تضم مقر قيادة الأسطول الشمالي في خليج كولا ببحر بارنتس، أكبر أسطول روسي من غواصات الصواريخ الباليستية، إلى جانب ترسانات نووية وأحواض إصلاح بحرية.



وأكدت السلطات المحلية استمرار فرق الطوارئ في العمل لإعادة التيار الكهربائي والتدفئة لجميع المنازل المتضررة، مع متابعة دقيقة للأوضاع في ظل الظروف الجوية الصعبة.