وصلنا لطريق مسدود.. روسيا تعلن تعثر الحوار مع واشنطن بشأن أوكرانيا وتلوح بقرار جديد

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن الحوار بين موسكو وواشنطن بشأن الملفات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية وصل إلى “طريق مسدود”، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية تعيش حالة من التعثر في الوقت الراهن.

وأوضح ريابكوف، في مقابلة مع وكالة “تاس” الروسية نُشرت اليوم الأحد، أن الاتصالات بين الجانبين لا تزال مستمرة، إلا أن الخلافات الرئيسية لا تشهد أي تقدم ملموس، وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية.

وأضاف المسؤول الروسي أن الوضع الحالي يفرض على موسكو “إعادة صياغة” أسلوب الحوار مع الولايات المتحدة، نظراً لغياب نتائج حقيقية في معالجة الملفات العالقة.

وتأتي تصريحات ريابكوف في ظل استمرار التوتر بين روسيا والولايات المتحدة على خلفية الحرب في أوكرانيا وتباين المواقف بشأن مستقبل التسوية والترتيبات الأمنية في أوروبا.