روسيا تحذّر: أي وحدات عسكرية غربية في أوكرانيا «أهداف مشروعة»

أكد مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بوليشوك، اليوم الأحد، أن نشر وحدات عسكرية غربية على الأراضي الأوكرانية أمر غير مقبول.

وشدد بوليشوك على أن نشر وحدات عسكرية غربية على الأراضي الأوكرانية سيُعتبر أهدافًا مشروعة للقوات الروسية.

تدخل أجنبي

وقال بوليشوك، في مقابلة مع «سبوتنيك»، إن «نشر وحدات عسكرية غربية ومستودعات وغيرها من البنى التحتية على الأراضي الأوكرانية أمر غير مقبول، وسيُصنَّف على أنه تدخل أجنبي».

وشدد على أن «جميع المنشآت العسكرية الغربية المنتشرة في أوكرانيا ستُعتبر أهدافًا عسكرية مشروعة للقوات المسلحة الروسية».