زاريتا: روسيا تُفشل أي تسوية والموقف الأوروبي– الأمريكي يفاقم الأزمة

أكدت الدكتورة كاميلا زاريتا، مستشارة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، أن روسيا لا تزال تستخدم العنف ونفوذها العابر للحدود لتفشل أي محاولات جادة للتفاوض، مستهدفة البنية التحتية المدنية ومهددة بتفكيك أي خطوات نحو تسوية سياسية.

وأضافت زاريتا، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الانقسام بين الولايات المتحدة وأوروبا يُسرّع من إفشال المفاوضات، مؤكدًة أن الأزمة تتجاوز الأمن العسكري لتطال الأمن القومي المجتمعي والممرات التجارية الدولية.

وشددت مستشارة الاتحاد الأوروبي والناتو على أن أوروبا يجب أن تضع الدبلوماسية الأوكرانية في صدارة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها عنصرًا حاسمًا في أي مسار تفاوضي جاد، محذرة من أن استمرار الخلافات والتباينات بين الأطراف الدولية يهدد فرص التوصل إلى أي اتفاق مستدام.