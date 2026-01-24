وزير خارجية إيطاليا: ترامب يستحق نوبل للسلام إذا أبرم اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا

رأى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستحق جائز نوبل للسلام؛ إذا تمكن من إبرام اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا، بعد أن حقق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

واعتبر وزير خارجية إيطاليا– في تصريحات، اليوم- أنه إذا نجح الرئيس ترامب في هذا المسعى؛ فهو يستحق الجائزة، مشيرا إلى أنه قد تختلف شعبيته، لكن هذا أمر لا جدال فيه إذا حقق هدفه.

وأعرب الوزير الإيطالي عن أمله أن يمنح دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام، مؤكدا ثقته بقدرة الرئيس الأمريكي على إحداث فرق في تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا.