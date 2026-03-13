قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العيد ولمة الأقارب.. وليد هندي يوضح فوائد الزيارات العائلية | فيديو
محافظ أسيوط: تكثيف حملات التفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية
كنوز خفية تحت الجذور.. ماذا اكتشف العلماء أسفل شجرة عمرها 2400 عام؟
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة بمناسبة يوم الشهيد
أمريكا تعلن مقتل 4 من عناصرها في حادث تحطم طائرة التزود بالوقود بالعراق
الحكومة تطمئن المزارعين: استقرار في إمدادات الأسمدة بالموسم الحالي
ربط التعليم العالي بسوق العمل.. دمج وإعادة هيكلة التخصصات
رمال وأتربة .. الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو حتى صباح السبت
وزير النقل: تطوير منظومة الصيانة والإصلاح وتقديم الخدمات للغير | صور
تامر حسني ودينا كانوا داعمين.. هبة السيسي: أعلنت إصابتي بالسرطان عشان كنت محتاجة طبطبة
تزامنا مع دخول العيد.. مطالب برلمانية لتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منتجات المتعافيات من الإدمان تزين معرض صندوق الإدمان بالأمم المتحدة

صندوق الادمان
صندوق الادمان
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تفقد عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، جناح منتجات المتعافيات من الإدمان بمعرض الصندوق المقام داخل مقر الأمم المتحدة في مدينة فيينا، وذلك على هامش مشاركة الصندوق في اجتماعات الدورة الـ69 للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة في النمسا، بحضور مدحت وهبة المستشار الإعلامي للصندوق.

ويضم المعرض منتجات متنوعة من إبداع المتعافيات ضمن مشروع "سر الصنعة" التابع لمؤسسة حياة كريمة، وتشمل إكسسوارات وشنط جلدية وشيلان التلي وسجاد حرير وشنط كروشيه، وغيرها من المنتجات التي تعكس مهارات المتعافيات بعد تلقيهن برامج التأهيل والتمكين الاقتصادي.

كما يستعرض المعرض آليات عمل مراكز "العزيمة" التابعة للصندوق، والتي تقدم خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان مجانًا ووفقًا للمعايير الدولية، إلى جانب برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين من خلال تدريبهم على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن خدمات ما بعد العلاج، ما جعل تجربة إنشاء مراكز العزيمة من النماذج الرائدة على المستوى الإقليمي.

ويتضمن المعرض أيضًا عرض محاور تنفيذ الاستراتيجية المصرية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، التي يجري تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، فضلًا عن تنفيذ برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، إلى جانب برامج وقائية متنوعة تستهدف رفع الوعي بمخاطر التعاطي بين مختلف الفئات.

وكان عمرو عثمان افتتح معرض الصندوق بمقر الأمم المتحدة في فيينا، بمشاركة محمد نصر سفير مصر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، وبحضور اللواء مفيد فوزي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

ويشارك عمرو عثمان في فعاليات اجتماعات الدورة الـ69 للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة في فيينا، بمشاركة ممثلي غالبية دول العالم، حيث يترأس وفد الصندوق في الاجتماعات التي تشهد حضور نحو 2000 مشارك وأكثر من 110 متحدثين رسميين من ممثلي الدول والمنظمات الدولية وعدد من الوزراء المعنيين بملف مكافحة المخدرات.

وتعكس مشاركة الصندوق التقدير الدولي والإقليمي للتجربة المصرية في مكافحة تعاطي المخدرات وفق المعايير الدولية، كما تمثل امتدادًا للدور المصري على مستوى الإقليم في هذا المجال.

وشهد عام 2025 تطوير الخطة العربية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع جامعة الدول العربية، إلى جانب تقديم الدعم الفني لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات.

كما اعتمدت جامعة الدول العربية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مركزًا عربيًا لتعزيز وتنسيق الجهود الرامية إلى مواجهة مشكلة المخدرات في الدول العربية.

يُذكر أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اختار التجربة المصرية في مكافحة تعاطي المخدرات ضمن سبع تجارب دولية رائدة على مستوى العالم خلال فعاليات الدورة الـ69 للجنة الدولية للرقابة على المخدرات، حيث استعرض عمرو عثمان تجربة الصندوق في مواجهة تعاطي المواد المخدرة وبرامج العلاج والتأهيل والوقاية.

عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان منتجات المتعافيات من الإدمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

صلاة التسابيح

حث عليها النبي.. 4 ركعات في آخر جمعة برمضان تغفر ذنوبك وتصب عليك الخير صباً وتمنحك 6 عطايا

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 23 رمضان؟ هنيئاً لمن يفوز بها و7 دلائل تؤكد وقوعها

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

الدعاء

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رمضان.. باسم الله الأعظم تفتح لك الأبواب المغلقة

ترشيحاتنا

المهندس هاني ضاحي وسط أنصاره ومؤيديه

50 صورة من انتخابات الإعادة على منصب نقيب المهندسين

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يدشن أواني مذبح جديدة ويلتقي المكرسات والشعب بالدير

صندوق الادمان

منتجات المتعافيات من الإدمان تزين معرض صندوق الإدمان بالأمم المتحدة

بالصور

قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

بشرى
بشرى
بشرى

مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل سيناء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد