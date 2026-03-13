منتجات المتعافيات من الإدمان تزين معرض صندوق الإدمان بالأمم المتحدة

تفقد عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، جناح منتجات المتعافيات من الإدمان بمعرض الصندوق المقام داخل مقر الأمم المتحدة في مدينة فيينا، وذلك على هامش مشاركة الصندوق في اجتماعات الدورة الـ69 للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة في النمسا، بحضور مدحت وهبة المستشار الإعلامي للصندوق.

ويضم المعرض منتجات متنوعة من إبداع المتعافيات ضمن مشروع "سر الصنعة" التابع لمؤسسة حياة كريمة، وتشمل إكسسوارات وشنط جلدية وشيلان التلي وسجاد حرير وشنط كروشيه، وغيرها من المنتجات التي تعكس مهارات المتعافيات بعد تلقيهن برامج التأهيل والتمكين الاقتصادي.

كما يستعرض المعرض آليات عمل مراكز "العزيمة" التابعة للصندوق، والتي تقدم خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان مجانًا ووفقًا للمعايير الدولية، إلى جانب برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين من خلال تدريبهم على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن خدمات ما بعد العلاج، ما جعل تجربة إنشاء مراكز العزيمة من النماذج الرائدة على المستوى الإقليمي.

ويتضمن المعرض أيضًا عرض محاور تنفيذ الاستراتيجية المصرية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، التي يجري تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، فضلًا عن تنفيذ برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، إلى جانب برامج وقائية متنوعة تستهدف رفع الوعي بمخاطر التعاطي بين مختلف الفئات.

وكان عمرو عثمان افتتح معرض الصندوق بمقر الأمم المتحدة في فيينا، بمشاركة محمد نصر سفير مصر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، وبحضور اللواء مفيد فوزي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

ويشارك عمرو عثمان في فعاليات اجتماعات الدورة الـ69 للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة في فيينا، بمشاركة ممثلي غالبية دول العالم، حيث يترأس وفد الصندوق في الاجتماعات التي تشهد حضور نحو 2000 مشارك وأكثر من 110 متحدثين رسميين من ممثلي الدول والمنظمات الدولية وعدد من الوزراء المعنيين بملف مكافحة المخدرات.

وتعكس مشاركة الصندوق التقدير الدولي والإقليمي للتجربة المصرية في مكافحة تعاطي المخدرات وفق المعايير الدولية، كما تمثل امتدادًا للدور المصري على مستوى الإقليم في هذا المجال.

وشهد عام 2025 تطوير الخطة العربية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع جامعة الدول العربية، إلى جانب تقديم الدعم الفني لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات.

كما اعتمدت جامعة الدول العربية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مركزًا عربيًا لتعزيز وتنسيق الجهود الرامية إلى مواجهة مشكلة المخدرات في الدول العربية.

يُذكر أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اختار التجربة المصرية في مكافحة تعاطي المخدرات ضمن سبع تجارب دولية رائدة على مستوى العالم خلال فعاليات الدورة الـ69 للجنة الدولية للرقابة على المخدرات، حيث استعرض عمرو عثمان تجربة الصندوق في مواجهة تعاطي المواد المخدرة وبرامج العلاج والتأهيل والوقاية.