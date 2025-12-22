وزير خارجية بولندا: خسائر روسيا في أوكرانيا تضعف قدرتها على خوض صراع مع الناتو

شكك وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي في قدرة روسيا على خوض حرب ضد حلف شمال الأطلسي (ناتو) ، قائلًا "إن الحرب المستمرة في أوكرانيا استنزفت بشكل حاد القدرات العسكرية لموسكو وأضعفت جاهزيتها لأي صراع واسع جديد".



وأضاف سيكورسكي، في مقابلة مع صحيفة (ريسبكت) الأسبوعية التشيكية اليوم الاثنين، "أن خسائر روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا أدت لنقص كبير في العنصر البشري، وأن هذا الاستنزاف يجعل من الصعب على موسكو الانخراط في نزاعات إضافية على نطاق واسع".



وتابع "أن روسيا ستحتاج لعدة سنوات لإعادة بناء قدراتها العسكرية"، معتبرًا أن هذه الفترة تمنح بقية أوروبا هامشًا زمنيًا للاستعداد وتعزيز دفاعاتها، محذرًا في الوقت نفسه من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يرتكب "خطأً فادحًا جديدًا" رغم هذه المعطيات.



وسلط وزير الخارجية البولندي الضوء على سياسة بلاده الدفاعية، مؤكدًا أن الإنفاق العسكري سيواصل الارتفاع، منوهًا بأن وارسو حافظت على إنفاق لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع طوال العقدين الماضيين، وهي الآن تقترب من مستوى 5%، يخصص أكثر من نصفه لشراء وتطوير المعدات القتالية.



وعلى الصعيد الجيوسياسي الأوسع، تطرق سيكورسكي إلى استراتيجية الأمن القومي الأميركية التي أُعلنت مؤخرًا في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أثارت قلقًا في عدد من العواصم الأوروبية بسبب ما اعتبر لهجة متشددة تجاه الاتحاد الأوروبي، منوهًا بأن الإنفاق الدفاعي الأوروبي تضاعف بين الولايتين الأولى والثانية لترامب، معتبرًا أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أوروبا.



وقال "إن أوروبا مطالبة بتحمل قدر أكبر من أعباء أمنها الذاتي، في وقت تعيد فيه واشنطن توجيه مواردها نحو أولويات عالمية أخرى"، مضيفًا أن الولايات المتحدة، رغم ذلك، من غير المرجح أن تغلق شبكتها التي تضم أكثر من 100 قاعدة عسكرية حول العالم.



وردًا على تقارير تحدثت عن أن الاستراتيجية الأميركية قد تشجع بعض الدول ومنها بولندا على مغادرة الاتحاد الأوروبي، وصف سيكورسكي هذه الأحاديث بأنها مجرد تكهنات، معتبرًا أن خروج بولندا من الاتحاد سيكون كارثيًا، مشددًا على أن هدف وارسو هو البقاء حليفًا موثوقًا لواشنطن، وفي الوقت نفسه عضوًا فاعلًا ومؤثرًا داخل الاتحاد الأوروبي.



وتناول سيكورسكي الانقسامات داخل أوروبا، معترفًا بغياب إجماع سياسي كامل في بولندا حول قضايا الوحدة الأوروبية، لكنه انتقد خصومه لتغذيتهم المخاوف وتكرارهم خطابًا شعبويًا شبيهًا بما شهده في بريطانيا خلال تسعينيات القرن الماضي، قائلًا "إن منع تكرار سيناريو بريكست في بولندا يمثل بالنسبة له مهمة شخصية".



وفيما يتعلق بالخلافات بين بعض القادة الأوروبيين والاتحاد الأوروبي ولا سيما رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ونظيره السلوفاكي روبرت فيكو، أعرب سيكورسكي عن استغرابه من تبريرهما لمواقفهما بالاعتماد على الطاقة الروسية الرخيصة.



وأكد أن دبلوماسيين كبارًا أبلغوه بأن بودابست وبراتيسلافا قادرتان على تلبية كامل احتياجاتهما من النفط والغاز عبر جنوب أوروبا، وبأسعار تعاقدية طويلة الأجل مماثلة.