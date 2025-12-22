قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المصري يعبر دكرنس برباعية في كأس مصر
شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد
مدبولي يبحث مع السفير الإماراتي إقامة المزيد من الشراكات المثمرة
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع
أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب
منظمة أطباء بلا حدود تحذر من وحشية الإجراءات الإسرائيلية في ​​غزة
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أخبار العالم

وزير خارجية بولندا: خسائر روسيا في أوكرانيا تضعف قدرتها على خوض صراع مع الناتو

وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي
وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي
أ ش أ

شكك وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي في قدرة روسيا على خوض حرب ضد حلف شمال الأطلسي (ناتو) ، قائلًا "إن الحرب المستمرة في أوكرانيا استنزفت بشكل حاد القدرات العسكرية لموسكو وأضعفت جاهزيتها لأي صراع واسع جديد".


وأضاف سيكورسكي، في مقابلة مع صحيفة (ريسبكت) الأسبوعية التشيكية اليوم الاثنين، "أن خسائر روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا أدت لنقص كبير في العنصر البشري، وأن هذا الاستنزاف يجعل من الصعب على موسكو الانخراط في نزاعات إضافية على نطاق واسع".


وتابع "أن روسيا ستحتاج لعدة سنوات لإعادة بناء قدراتها العسكرية"، معتبرًا أن هذه الفترة تمنح بقية أوروبا هامشًا زمنيًا للاستعداد وتعزيز دفاعاتها، محذرًا في الوقت نفسه من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يرتكب "خطأً فادحًا جديدًا" رغم هذه المعطيات.


وسلط وزير الخارجية البولندي الضوء على سياسة بلاده الدفاعية، مؤكدًا أن الإنفاق العسكري سيواصل الارتفاع، منوهًا بأن وارسو حافظت على إنفاق لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع طوال العقدين الماضيين، وهي الآن تقترب من مستوى 5%، يخصص أكثر من نصفه لشراء وتطوير المعدات القتالية.


وعلى الصعيد الجيوسياسي الأوسع، تطرق سيكورسكي إلى استراتيجية الأمن القومي الأميركية التي أُعلنت مؤخرًا في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أثارت قلقًا في عدد من العواصم الأوروبية بسبب ما اعتبر لهجة متشددة تجاه الاتحاد الأوروبي، منوهًا بأن الإنفاق الدفاعي الأوروبي تضاعف بين الولايتين الأولى والثانية لترامب، معتبرًا أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أوروبا.


وقال "إن أوروبا مطالبة بتحمل قدر أكبر من أعباء أمنها الذاتي، في وقت تعيد فيه واشنطن توجيه مواردها نحو أولويات عالمية أخرى"، مضيفًا أن الولايات المتحدة، رغم ذلك، من غير المرجح أن تغلق شبكتها التي تضم أكثر من 100 قاعدة عسكرية حول العالم.


وردًا على تقارير تحدثت عن أن الاستراتيجية الأميركية قد تشجع بعض الدول ومنها بولندا على مغادرة الاتحاد الأوروبي، وصف سيكورسكي هذه الأحاديث بأنها مجرد تكهنات، معتبرًا أن خروج بولندا من الاتحاد سيكون كارثيًا، مشددًا على أن هدف وارسو هو البقاء حليفًا موثوقًا لواشنطن، وفي الوقت نفسه عضوًا فاعلًا ومؤثرًا داخل الاتحاد الأوروبي.


وتناول سيكورسكي الانقسامات داخل أوروبا، معترفًا بغياب إجماع سياسي كامل في بولندا حول قضايا الوحدة الأوروبية، لكنه انتقد خصومه لتغذيتهم المخاوف وتكرارهم خطابًا شعبويًا شبيهًا بما شهده في بريطانيا خلال تسعينيات القرن الماضي، قائلًا "إن منع تكرار سيناريو بريكست في بولندا يمثل بالنسبة له مهمة شخصية".


وفيما يتعلق بالخلافات بين بعض القادة الأوروبيين والاتحاد الأوروبي ولا سيما رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ونظيره السلوفاكي روبرت فيكو، أعرب سيكورسكي عن استغرابه من تبريرهما لمواقفهما بالاعتماد على الطاقة الروسية الرخيصة.


وأكد أن دبلوماسيين كبارًا أبلغوه بأن بودابست وبراتيسلافا قادرتان على تلبية كامل احتياجاتهما من النفط والغاز عبر جنوب أوروبا، وبأسعار تعاقدية طويلة الأجل مماثلة.

وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي خوض حرب ضد حلف شمال الأطلسي ناتو الحرب المستمرة في أوكرانيا القدرات العسكرية لموسكو

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يفتتح مؤتمر لجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلى للجامعات

جانب من الاجتماع

وزير التعليم يبحث آليات إطلاق حملة «طفل متوازن.. مجتمع متماسك»

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

بالصور

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وحدة السكان بالشرقية تنظم 74 ندوة لتعزيز توعية المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح وحدات قسطرة القلب والعناية والأورام بمستشفى فاقوس المركزي بتكلفة 31 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

