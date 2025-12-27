قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العثور على رضيعة ملقاة على رصيف محطة سكة حديد طما بسوهاج
مروحيات الاحتلال تقصف خان يونس ومدينة رفح الفلسطينية بالأسلحة الثقيلة
انطلاق ماراثون جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بسوهاج خلال دقائق
لماذا سمي رجب شهر الله؟.. بسبب 6 أسرار عجيبة لا يعرفها كثيرون
أسعار النفط تتراجع وسط تقدم محادثات إنهاء حرب أوكرانيا
بولندا .. إغلاق مطاري ريشيشوف ولوبلين مؤقتا
الأحد.. ترامب يناقش خطة زيلينسكي للسلام لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بالصحراوي الغربي بأسيوط
محمد إمام يوجه رسالة لـ شيرين عادل: شوفت معاها نجاح جبار
انخفاضات مرتقبة للدولار بالربع الأول من 2026 مع استقرار الأسعار المحلية
بالأسماء.. صراع مبكر على صفقات يناير بين الأهلي والزمالك وبيراميدز
فضل صلاة الضحى في رجب.. ركعتين تفتح لك 13 بابا للرزق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مروحيات الاحتلال تقصف خان يونس ومدينة رفح الفلسطينية بالأسلحة الثقيلة

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

 
أفادت تقارير إعلامية بأن الطائرات المروحية الإسرائيلية أطلقت نيران أسلحتها الثقيلة شرق مدينة خان يونس بقطاع غزة.

كما قصفت مروحيات الاحتلال الإسرائيلي بنيران أسلحتها الثقيلة شمال مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية إستهدفت بها المناطق الشرقية من مدينة غزة بحسب ماذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وفي وقت لاحق ؛ أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 70,945 شهيدا، و171,211 مصابا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن من بين الحصيلة 410 شهداء، و1,134 مصابا، كما تم انتشال 654 شهيدا، منذ 11 أكتوبر الماضي، أي منذ وقف إطلاق النار، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ولفتت وكالة وفا إلى أن المستشفيات في قطاع غزة استقبلت 3 شهداء بينهم 2 جرى انتشالهما، و16 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية

