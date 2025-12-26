ارتفاع حصيلة شهداء غزة في العدوان الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم الجمعة، بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 70,945 شهيدا، و171,211 مصابا.

شهداء غزة

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن من بين الحصيلة 410 شهداء، و1,134 مصابا، كما تم انتشال 654 شهيدا، منذ 11 أكتوبر الماضي، أي منذ وقف إطلاق النار، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ولفتت وكالة وفا إلى أن المستشفيات في قطاع غزة استقبلت 3 شهداء بينهم 2 جرى انتشالهما، و16 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.