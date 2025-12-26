داعـ ش يشن هجوما ضد الأمن السوري على طريق حلب - الرقة

أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الجمعة بأن تنظيم داعش الإرهابي شن هجوما على دورية تابعة لعناصر الضابطة الجمركية على طريق حلب – الرقة ما أسفر عن إصابة 3 عناصر بجروح متفاوتة، جرى نقلهم إلى مشافٍ قريبة لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، شهد جامع الإمام علي في محافظة حمص وسط سوريا، انفجارا أسفر عن سقوط 6 قتلى وأكثر من 20 جريحا.

وتعرضت محافظة حمص خلال السنوات الماضية لسلسلة من التفجيرات والهجمات، خاصة في مناطق كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة قبل أن تعود الحكومة السورية إلى السيطرة الكاملة عليها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، اليوم الجمعة أن منفذ هجوم حمص وضع حقيبة ملغومة داخل المسجد.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، في تصريحات لفضائية "العربية" : "نحن حاليًا نقوم بجمع الأدلة المادية وسنكشف هويته".